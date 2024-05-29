Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов
Путин: результаты нацпроектов будут оценивать по тому, как меняется жизнь людей
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Результаты нацпроектов будут оцениваться не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал президент России Владимир Путин.
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"Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", - сообщил Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
Глава государства призвал участников совещания исходить из этих принципиальных соображений.