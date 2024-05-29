Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов
Результаты нацпроектов будут оцениваться не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:53
2024-05-29T16:53
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Результаты нацпроектов будут оцениваться не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал президент России Владимир Путин. "Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", - сообщил Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета. Глава государства призвал участников совещания исходить из этих принципиальных соображений.
https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов

Путин: результаты нацпроектов будут оценивать по тому, как меняется жизнь людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Результаты нацпроектов будут оцениваться не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", - сообщил Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
Глава государства призвал участников совещания исходить из этих принципиальных соображений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Путин предложил провести заседание Госсовета и Совета по нацпроектам
14 марта, 16:48
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала