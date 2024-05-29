https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html

Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов

Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов - РИА Новости, 29.05.2024

Путин рассказал, как будут оцениваться результаты нацпроектов

Результаты нацпроектов будут оцениваться не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:53

2024-05-29T16:53

2024-05-29T16:53

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Результаты нацпроектов будут оцениваться не по количеству проведенных мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как реально меняется жизнь людей, сказал президент России Владимир Путин. "Результат нацпроектов будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоен, а по тому, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения", - сообщил Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета. Глава государства призвал участников совещания исходить из этих принципиальных соображений.

https://ria.ru/20240314/zasedanie-1933000947.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин