https://ria.ru/20240529/putin-1949170043.html
Путин рассчитывает на рекомендации регионов по целям развития
Путин рассчитывает на рекомендации регионов по целям развития - РИА Новости, 29.05.2024
Путин рассчитывает на рекомендации регионов по целям развития
Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы предоставят свои рекомендации перед детальной проработкой планов достижения национальных... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:39
2024-05-29T16:39
2024-05-29T16:44
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы предоставят свои рекомендации перед детальной проработкой планов достижения национальных целей развития."Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20240529/putin-1949170554.html
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владимир путин, россия
Путин рассчитывает на рекомендации регионов по целям развития
Путин рассчитывает, что регионы предоставят свои рекомендации по целям развития
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что регионы предоставят свои рекомендации перед детальной проработкой планов достижения национальных целей развития.
"Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.