https://ria.ru/20240529/putin-1949169483.html
Путин поручил проанализировать предложения регионов по развитию
Путин поручил проанализировать предложения регионов по развитию - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поручил проанализировать предложения регионов по развитию
Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства внимательно проанализировать предложения субъектов РФ по подготовке новых нацпроектов и по существу... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:36
2024-05-29T16:36
2024-05-29T16:52
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства внимательно проанализировать предложения субъектов РФ по подготовке новых нацпроектов и по существу нацелить министерства на активное привлечение к работе регионов, общества и бизнеса.В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию Путин напомнил, что ранее участники в формате круглых столов обсуждали, как эффективно выстроить работу по достижению национальных целей."Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов. Я прошу коллег внимательно проанализировать предложения субъектов федерации и дополнительно, не формально, а по существу нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240529/putin-1949170043.html
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россия, владимир путин
Путин поручил проанализировать предложения регионов по развитию
Путин попросил правительство проанализировать предложения регионов по развитию
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил членов правительства внимательно проанализировать предложения субъектов РФ по подготовке новых нацпроектов и по существу нацелить министерства на активное привлечение к работе регионов, общества и бизнеса.
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию Путин напомнил, что ранее участники в формате круглых столов обсуждали, как эффективно выстроить работу по достижению национальных целей.
"Рассчитываю, что руководители регионов, председатели профильных комиссий Госсовета расскажут об итогах этих дискуссий, представят свои рекомендации правительству перед финальным этапом проработки всех деталей национальных проектов. Я прошу коллег внимательно проанализировать предложения субъектов федерации и дополнительно, не формально, а по существу нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов", - сказал Путин.