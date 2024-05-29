https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны - РИА Новости, 29.05.2024
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны
Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:33
2024-05-29T16:33
2024-05-29T16:39
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин."Содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах, мы всегда с вами об этом говорим, она идёт на местах - в субъектах федерации, в наших городах и поселках", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
https://ria.ru/20231221/pravitelstvo-1917308153.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны
Путин: содержательная работа по достижению целей развития идет на местах