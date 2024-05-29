https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html

Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны

Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны - РИА Новости, 29.05.2024

Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны

Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:33

2024-05-29T16:33

2024-05-29T16:39

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин."Содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах, мы всегда с вами об этом говорим, она идёт на местах - в субъектах федерации, в наших городах и поселках", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

https://ria.ru/20231221/pravitelstvo-1917308153.html

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россия, политика, владимир путин