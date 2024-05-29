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Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны - РИА Новости, 29.05.2024
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16:33 29.05.2024 (обновлено: 16:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949168734.html
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны - РИА Новости, 29.05.2024
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны
Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:33
2024-05-29T16:39
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин."Содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах, мы всегда с вами об этом говорим, она идёт на местах - в субъектах федерации, в наших городах и поселках", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Путин отметил роль регионов в работе по достижению целей развития страны

Путин: содержательная работа по достижению целей развития идет на местах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Содержательная работа по достижению целей развития РФ идет не в кабинетах, а на местах - в регионах и муниципалитетах, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Содержательная работа по достижению национальных целей ведётся, конечно, не в кабинетах, мы всегда с вами об этом говорим, она идёт на местах - в субъектах федерации, в наших городах и поселках", - сказал Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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РоссияПолитикаВладимир Путин
 
 
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