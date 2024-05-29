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Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство - РИА Новости, 29.05.2024
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14:55 29.05.2024 (обновлено: 15:06 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/putin-1949137885.html
Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство
Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство - РИА Новости, 29.05.2024
Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство
Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:55
2024-05-29T15:06
владимир путин
узбекистан
шавкат мирзиеев
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут способствовать развитию двухсторонних отношений.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: "этот дружеский диалог, действительно, многого стоит"."От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.
https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html
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владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев, россия
Владимир Путин, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Россия
Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство

Путин заявил, что переговоры в Узбекистане помогут развитию отношений двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии проводов по окончании государственного визита в Узбекистан
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут способствовать развитию двухсторонних отношений.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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"Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.
Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: "этот дружеский диалог, действительно, многого стоит".
"От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.
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