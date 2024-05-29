https://ria.ru/20240529/putin-1949137885.html

Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство

Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство - РИА Новости, 29.05.2024

Путин поблагодарил Мирзиеева за гостеприимство

Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:55

2024-05-29T14:55

2024-05-29T15:06

владимир путин

узбекистан

шавкат мирзиеев

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за гостеприимство, отметив, что эти переговоры будут способствовать развитию двухсторонних отношений.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Шавкат Миромонович, хотел бы выразить Вам самую искреннюю признательность за замечательный приём и незабываемое гостеприимство, оказанные мне и российской делегации в ходе государственного визита в Узбекистан. Уверен, что наши содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме.Путин выразил уверенность, что договорённости, достигнутые по итогам визита, а также результативное заседание Совета регионов открывают широкие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов на различных направлениях.Президент России также поблагодарил своего узбекского коллегу за личный разговор в ходе визита: "этот дружеский диалог, действительно, многого стоит"."От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, узбекистан, шавкат мирзиеев, россия