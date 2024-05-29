https://ria.ru/20240529/putin-1949112034.html

Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области

Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 29.05.2024

Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области

Президент России Владимир Путин пожелал успехов действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру на предстоящих осенью выборах на пост главы... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:36

2024-05-29T13:36

2024-05-29T13:36

политика

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру на предстоящих осенью выборах на пост главы региона, добавив, что результат голосования будет зависеть от местных жителей. На встрече с президентом РФ Паслер сообщил о готовности участвовать в выборах и продолжать работу на посту главы Оренбургской области при поддержке главы государства и местных жителей. "Денис Владимирович, за предыдущие годы Вы немало сделали, и вижу, что настроены на такую же активную работу, понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой. Поэтому желаем только успехов", - отметил Путин на встрече в Кремле. Глава государства добавил, что результат выборов "будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья".

https://ria.ru/20240529/pavodok-1949109788.html

россия

оренбургская область

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политика, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер