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Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 29.05.2024
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13:36 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949112034.html
Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области
Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области - РИА Новости, 29.05.2024
Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области
Президент России Владимир Путин пожелал успехов действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру на предстоящих осенью выборах на пост главы... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:36
2024-05-29T13:36
политика
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру на предстоящих осенью выборах на пост главы региона, добавив, что результат голосования будет зависеть от местных жителей. На встрече с президентом РФ Паслер сообщил о готовности участвовать в выборах и продолжать работу на посту главы Оренбургской области при поддержке главы государства и местных жителей. "Денис Владимирович, за предыдущие годы Вы немало сделали, и вижу, что настроены на такую же активную работу, понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой. Поэтому желаем только успехов", - отметил Путин на встрече в Кремле. Глава государства добавил, что результат выборов "будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья".
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политика, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер
Политика, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер
Путин пожелал успехов Паслеру на выборах губернатора Оренбургской области

Путин пожелал успехов Паслеру на предстоящих губернаторских выборах в Оренбуржье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов действующему губернатору Оренбургской области Денису Паслеру на предстоящих осенью выборах на пост главы региона, добавив, что результат голосования будет зависеть от местных жителей.
На встрече с президентом РФ Паслер сообщил о готовности участвовать в выборах и продолжать работу на посту главы Оренбургской области при поддержке главы государства и местных жителей.
"Денис Владимирович, за предыдущие годы Вы немало сделали, и вижу, что настроены на такую же активную работу, понимаете, что нужно сделать, что является первоочередным для того, чтобы уровень и качество жизни людей улучшались, чтобы экономика становилась еще более устойчивой. Поэтому желаем только успехов", - отметил Путин на встрече в Кремле.
Глава государства добавил, что результат выборов "будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья".
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ПолитикаРоссияОренбургская областьВладимир ПутинДенис Паслер
 
 
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