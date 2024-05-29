https://ria.ru/20240529/putin-1949111258.html
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка - РИА Новости, 29.05.2024
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка
Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:33
2024-05-29T13:33
2024-05-29T13:33
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наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка, отметив, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы. Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной. "Не тяните. Лето начинается уже, и надо срочно организовывать все работы", - сказал Путин в ходе встречи. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам. Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.
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россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка
Путин попросил губернатора Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка, отметив, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы.
Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной.
"Не тяните. Лето начинается уже, и надо срочно организовывать все работы", - сказал Путин в ходе встречи.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщал, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам.
Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.