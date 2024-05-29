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Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка - РИА Новости, 29.05.2024
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13:33 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/putin-1949111258.html
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка - РИА Новости, 29.05.2024
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка
Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:33
2024-05-29T13:33
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка, отметив, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы. Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной. "Не тяните. Лето начинается уже, и надо срочно организовывать все работы", - сказал Путин в ходе встречи. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам. Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.
https://realty.ria.ru/20240529/pereselenie-1949109938.html
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россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин попросил Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка

Путин попросил губернатора Паслера не тянуть с ликвидацией последствий паводка

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера не затягивать с решением вопросов, связанных с ликвидацией последствий паводка, отметив, что в связи с началом лета надо срочно организовывать все необходимые работы.
Оренбургская область - один из регионов РФ, который столкнулся с масштабными паводками весной.
"Не тяните. Лето начинается уже, и надо срочно организовывать все работы", - сказал Путин в ходе встречи.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что Оренбуржью выделят 5 миллиардов рублей на восстановление ЖКХ после паводка. Еще более 576 миллионов рублей поступят из резервного фонда правительства на предоставление мер поддержки пострадавшим гражданам.
Осенью в Оренбургской области пройдут выборы губернатора. Они назначены на 8 сентября.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Путин призвал помогать жителям Оренбуржья с переселением из ветхого жилья
13:27
 
РоссияОренбургская областьВладимир ПутинДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
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