https://ria.ru/20240529/puteshestviya-1949035610.html
Исследование выявило спад интереса россиян к летнему отдыху в Абхазии
Исследование выявило спад интереса россиян к летнему отдыху в Абхазии - РИА Новости, 29.05.2024
Исследование выявило спад интереса россиян к летнему отдыху в Абхазии
Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:56
2024-05-29T03:56
2024-05-29T03:56
туризм
турция
россия
абхазия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных. "На первом месте Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих, в прошлом году их было только 48%. Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно", - процитировали в сообщении директора по маркетингу сервиса Олега Козырева. Он отметил, что топ-5 направлений и их места в рейтинге не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в сервисе отметили, что средний чек в Турцию за год вырос с 223 тысяч рублей до 255 тысяч, в Абхазию - со 104,9 тысячи до 130,8 тысячи рублей. Отечественные курорты, по данным аналитиков, по-прежнему остаются наиболее бюджетными: средний чек на поездки по России сейчас составляет 110 тысяч рублей против 91 тысячи рублей годом ранее. Третья строчка остается за Египтом, рассказали в сервисе. Два года подряд доля этого направления остается неизменной и составляет 8%. Средний чек в Египет увеличился со 199 до 211 тысяч рублей за тур. "Замыкает рейтинг лидеров ОАЭ. Направление потеряло 2%, и нынешним летом его доля составляет 4%. Средний чек изменился со 176 до 217 тысяч рублей", - указали в Travelata. Самым дорогим туром на лето, приобретенным через сервис, стала поездка из Москвы в Турцию на 14 ночей. Ее стоимость - 1,9 миллиона рублей. На эти деньги трое взрослых и ребенок проведут отпуск в Белеке в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено".
https://ria.ru/20240522/turtsiya-1947561186.html
https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929501415.html
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турция, россия, абхазия
Туризм, Турция, Россия, Абхазия
Исследование выявило спад интереса россиян к летнему отдыху в Абхазии
Travelata: спрос на поездки по России и в Абхазию снизился
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне на лето забронировали больше путевок в Турцию, чем годом ранее, доля страны в общем объеме выросла с 48% до 61%, при этом спрос на поездки по России и в Абхазию снизился, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata, основываясь на собственных данных.
"На первом месте Турция, там во время летних каникул планирует побывать 61% отдыхающих, в прошлом году их было только 48%. Интерес к курортам России и Абхазии снизился с 21% до 14% и с 8% до 5% соответственно", - процитировали в сообщении директора по маркетингу сервиса Олега Козырева. Он отметил, что топ-5 направлений и их места в рейтинге не изменились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
При этом в сервисе отметили, что средний чек в Турцию за год вырос с 223 тысяч рублей до 255 тысяч, в Абхазию - со 104,9 тысячи до 130,8 тысячи рублей. Отечественные курорты, по данным аналитиков, по-прежнему остаются наиболее бюджетными: средний чек на поездки по России сейчас составляет 110 тысяч рублей против 91 тысячи рублей годом ранее.
Третья строчка остается за Египтом
, рассказали в сервисе. Два года подряд доля этого направления остается неизменной и составляет 8%. Средний чек в Египет увеличился со 199 до 211 тысяч рублей за тур. "Замыкает рейтинг лидеров ОАЭ
. Направление потеряло 2%, и нынешним летом его доля составляет 4%. Средний чек изменился со 176 до 217 тысяч рублей", - указали в Travelata.
Самым дорогим туром на лето, приобретенным через сервис, стала поездка из Москвы
в Турцию на 14 ночей. Ее стоимость - 1,9 миллиона рублей. На эти деньги трое взрослых и ребенок проведут отпуск в Белеке
в пятизвездочном отеле с системой питания "ультра все включено".