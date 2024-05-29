Рейтинг@Mail.ru
Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/pushkov-1949157700.html
Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве
Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве - РИА Новости, 29.05.2024
Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве
Заявление бывшего президента США Дональда Трампа об ударах по Москве и Пекину можно расценивать как ход в рамках его предвыборной кампании, написал сенатор... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:50
2024-05-29T15:50
в мире
москва
сша
украина
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа об ударах по Москве и Пекину можно расценивать как ход в рамках его предвыборной кампании, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Трамп, как всегда, работает на публику. Его заявления о том, что он был бы готов "бомбить Москву и Пекин", — не более, чем предвыборная риторика", — отметил он.Пушков подчеркнул, что подобными словами Трамп создает образ решительного кандидата в президенты, противопоставляя себя слабому Джо Байдену. Однако, добавил он, такие заявления не определяют контур его внешней политики в случае победы на выборах.По данным газеты The Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html
https://ria.ru/20240529/chast-1949112224.html
москва
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, джо байден
В мире, Москва, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Джо Байден
Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве

Сенатор Пушков назвал слова Трампа об ударах по Москве предвыборной риторикой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа об ударах по Москве и Пекину можно расценивать как ход в рамках его предвыборной кампании, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Трамп, как всегда, работает на публику. Его заявления о том, что он был бы готов "бомбить Москву и Пекин", — не более, чем предвыборная риторика", — отметил он.
Французские военные во время учений в Болгарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Вот и все": во Франции заявили о новом этапе конфликта на Украине
09:05
Пушков подчеркнул, что подобными словами Трамп создает образ решительного кандидата в президенты, противопоставляя себя слабому Джо Байдену. Однако, добавил он, такие заявления не определяют контур его внешней политики в случае победы на выборах.
По данным газеты The Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину.
Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
Солдаты готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
"Это начало": в Германии раскрыли сценарий войны Запада с Россией
13:37
 
В миреМоскваСШАУкраинаДональд ТрампАлексей ПушковДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала