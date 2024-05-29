https://ria.ru/20240529/pushkov-1949157700.html

Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве

Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве - РИА Новости, 29.05.2024

Пушков отреагировал на слова Трампа об ударах по Москве

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа об ударах по Москве и Пекину можно расценивать как ход в рамках его предвыборной кампании, написал сенатор... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:50

2024-05-29T15:50

2024-05-29T15:50

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление бывшего президента США Дональда Трампа об ударах по Москве и Пекину можно расценивать как ход в рамках его предвыборной кампании, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Трамп, как всегда, работает на публику. Его заявления о том, что он был бы готов "бомбить Москву и Пекин", — не более, чем предвыборная риторика", — отметил он.Пушков подчеркнул, что подобными словами Трамп создает образ решительного кандидата в президенты, противопоставляя себя слабому Джо Байдену. Однако, добавил он, такие заявления не определяют контур его внешней политики в случае победы на выборах.По данным газеты The Washington Post, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину.Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240529/instruktor-1949053485.html

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в мире, москва, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, джо байден