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Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша" - РИА Новости, 29.05.2024
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10:43 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/prompotentsial-1949067684.html
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша" - РИА Новости, 29.05.2024
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"
Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону провел рабочую встречу с руководителями Донецкого и Луганского региональных отделений... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:43
2024-05-29T10:43
банки
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону провел рабочую встречу с руководителями Донецкого и Луганского региональных отделений Союза машиностроителей России ("СоюзМаш") Владимиром Трубчаниновым и Дмитрием Костюченко, сообщает пресс-служба банка. В ходе совещания участники обсудили деятельность региональных отделений "СоюзМаша" и актуальные вопросы поддержки промышленной отрасли Донбасса. "&lt;…&gt; Совместно с региональными отделениями "СоюзМаша" банк содействует вступлению предприятий ДНР и ЛНР в производственные цепочки российских компаний. Уверен, это станет еще одним мощным импульсом для восстановления экономики Донбасса и его промышленного потенциала", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что глава ПСБ является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором ряда его региональных отделений, в том числе – с марта 2024 – года в ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20240528/banki-1948980435.html
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луганская народная республика
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банки, донецкая народная республика, луганская народная республика, ростов-на-дону, петр фрадков, псб (банк псб)
Банки, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ростов-на-Дону, Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ)

Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"

© РИА Новости / Telegram/ПСБПетр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями СоюзМаша - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Telegram/ПСБ
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону провел рабочую встречу с руководителями Донецкого и Луганского региональных отделений Союза машиностроителей России ("СоюзМаш") Владимиром Трубчаниновым и Дмитрием Костюченко, сообщает пресс-служба банка.
В ходе совещания участники обсудили деятельность региональных отделений "СоюзМаша" и актуальные вопросы поддержки промышленной отрасли Донбасса.
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"<…> Совместно с региональными отделениями "СоюзМаша" банк содействует вступлению предприятий ДНР и ЛНР в производственные цепочки российских компаний. Уверен, это станет еще одним мощным импульсом для восстановления экономики Донбасса и его промышленного потенциала", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что глава ПСБ является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором ряда его региональных отделений, в том числе – с марта 2024 – года в ДНР и ЛНР.
 
БанкиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРостов-на-ДонуПетр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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