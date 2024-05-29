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Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша" - РИА Новости, 29.05.2024
Петр Фрадков обсудил промпотенциал Донбасса с руководителями "СоюзМаша"
Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону провел рабочую встречу с руководителями Донецкого и Луганского региональных отделений... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:43
2024-05-29T10:43
2024-05-29T10:43
банки
донецкая народная республика
луганская народная республика
ростов-на-дону
петр фрадков
псб (банк псб)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону провел рабочую встречу с руководителями Донецкого и Луганского региональных отделений Союза машиностроителей России ("СоюзМаш") Владимиром Трубчаниновым и Дмитрием Костюченко, сообщает пресс-служба банка. В ходе совещания участники обсудили деятельность региональных отделений "СоюзМаша" и актуальные вопросы поддержки промышленной отрасли Донбасса. "<…> Совместно с региональными отделениями "СоюзМаша" банк содействует вступлению предприятий ДНР и ЛНР в производственные цепочки российских компаний. Уверен, это станет еще одним мощным импульсом для восстановления экономики Донбасса и его промышленного потенциала", - отметил Фрадков, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что глава ПСБ является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором ряда его региональных отделений, в том числе – с марта 2024 – года в ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20240528/banki-1948980435.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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