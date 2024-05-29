https://ria.ru/20240529/proizvodstvo-1949108974.html

Производитель упаковки модернизировал производство с помощью Москвы

Производитель упаковки модернизировал производство с помощью Москвы - РИА Новости, 29.05.2024

Производитель упаковки модернизировал производство с помощью Москвы

Московский производитель упаковки приобрел новое оборудование с помощью льготного инвестиционного кредита, полученного при поддержке Московского Фонда поддержки РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:30

2024-05-29T13:30

2024-05-29T13:30

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

александр абалаков

сергей собянин

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Московский производитель упаковки приобрел новое оборудование с помощью льготного инвестиционного кредита, полученного при поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, теперь с помощью новых станков организация начнет выпускать продукцию импортозамещения, сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Программа льготного кредитования работает с 2022 года. Предприятия могут получить средства на покупку или строительство промышленной инфраструктуры, а также приобретение оборудования. Так, производитель упаковки закупил две производственные машины. Для этого Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства субсидировал процентную ставку по кредиту, а компания смогла привлечь льготный инвестиционный кредит на сумму в 100 миллионов рублей", — приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Московская компания "Ламбумиз" свыше 50 лет создает и производит продукцию упаковки. Организация сможет выпускать на новом оборудовании импортозамещенные бутылки Tetra Top, которые считаются одним из видов экологической тары и для ее изготовления используются только натуральные материалы. В тару разливают йогурты, молоко и другую продукцию.Генеральный директор компании Александр Абалаков отметил, что предприятие считает важным постоянно реализовывать проекты по импортозамещению. Например, с помощью поддержки Фонда внедряется подобная программа на собственном производстве в столице. Также в прошлом году компания стала лидером по выпуску коробок Gable Top – это самая популярная тара для молочных продуктов. В планах добиться высоких показателей и по другим направлениям в текущем году.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве исполняется комплекс мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности Москвы для российских промышленников и развитие производства. В столице имеются комфортные условия для развития всех форм предприятий. У местных бизнесменов есть возможность использовать свыше 20 системных мер поддержки города. Например, они могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных мер.Столица считается городом с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается до 50 средних и крупных предприятий и примерно 100 малых. Компании производят разные товары, активно внедряют инновации, а также увеличивают объемы выпуска продукции.

https://ria.ru/20240529/moskva-1949079636.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, александр абалаков, сергей собянин