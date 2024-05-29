https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949184821.html

На Алтае водителю, избившему экс-полицейского, грозит семь лет тюрьмы

На Алтае водителю, избившему экс-полицейского, грозит семь лет тюрьмы - РИА Новости, 29.05.2024

На Алтае водителю, избившему экс-полицейского, грозит семь лет тюрьмы

Водителю, избившему бывшего полицейского в Алтайском крае за то, что тот мешал ему ездить по тротуару, грозит 7 лет заключения, уголовное дело передали в суд,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T17:43

2024-05-29T17:43

2024-05-29T17:45

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БАРНАУЛ, 29 мая - РИА Новости. Водителю, избившему бывшего полицейского в Алтайском крае за то, что тот мешал ему ездить по тротуару, грозит 7 лет заключения, уголовное дело передали в суд, сообщают в следственном комитете Следственного комитета РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство… с применением насилия к гражданам…, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка)... Уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в Барнауле мужчина на автомобиле Mercedes ехал по пешеходному тротуару. Чтобы пресечь противоправные действия 55-летний пенсионер органов внутренних дел преградил путь автомобилю. "Водитель умышленно капотом автомобиля несколько раз совершил наезд на мужчину. Увидев, что данный способ устрашения на потерпевшего не подействовал, обвиняемый вышел из машины и несколько раз ударил его, выражаясь при этом грубой нецензурной бранью и угрожая расправой, после чего скрылся с места происшествия", - отмечают в ведомстве. Позже сотрудники ГИБДД нашли водителя и привлекли его к административной ответственности. По уголовной статье, по которой сейчас обвиняют дебошира, ему грозит до семи лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240529/izbienie-1949168135.html

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

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происшествия, авто, барнаул, россия, алтайский край, гибдд мвд рф, mercedes