В Карелии арестовали депутата, обвиняемого в даче крупной взятки
Суд арестовал депутата заксобрания Карелии Красулина по обвинению в даче взятки
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата законодательного собрания Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
В среду следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына по статье "дача взятки, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По данным республиканских СМИ, речь идёт о депутате заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артёме.
"В Петрозаводском городском суде... состоялось судебное заседание, в ходе которого рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата законодательного собрания Республики Карелия К.... По итогам судебного заседания ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года", – говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте республиканского следственного управления, по данным следствия, в этом году парламентарий вместе с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ России по республике Карелия взятку в размере 200 тысяч рублей "в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей". Эти деньги правоохранитель получил за то, чтобы информировать депутата о возможных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него.
Оперуполномоченный уведомил свое руководство о планируемом коррупционном преступлении, а в дальнейшем принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата. Ходатайство об избрании ему меры пресечения пока находится на рассмотрении суда.