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В Карелии арестовали депутата, обвиняемого в даче крупной взятки - РИА Новости, 29.05.2024
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16:15 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949164317.html
В Карелии арестовали депутата, обвиняемого в даче крупной взятки
В Карелии арестовали депутата, обвиняемого в даче крупной взятки - РИА Новости, 29.05.2024
В Карелии арестовали депутата, обвиняемого в даче крупной взятки
Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата законодательного собрания Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:15
2024-05-29T16:15
происшествия
россия
республика карелия
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата законодательного собрания Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила объединённая пресс-служба судов региона. В среду следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына по статье "дача взятки, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По данным республиканских СМИ, речь идёт о депутате заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артёме. "В Петрозаводском городском суде... состоялось судебное заседание, в ходе которого рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата законодательного собрания Республики Карелия К.... По итогам судебного заседания ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года", – говорится в сообщении. Как уточняется на сайте республиканского следственного управления, по данным следствия, в этом году парламентарий вместе с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ России по республике Карелия взятку в размере 200 тысяч рублей "в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей". Эти деньги правоохранитель получил за то, чтобы информировать депутата о возможных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него. Оперуполномоченный уведомил свое руководство о планируемом коррупционном преступлении, а в дальнейшем принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата. Ходатайство об избрании ему меры пресечения пока находится на рассмотрении суда.
https://ria.ru/20240527/vlasov-1948598618.html
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происшествия, россия, республика карелия, петрозаводский городской суд
Происшествия, Россия, Республика Карелия, Петрозаводский городской суд
В Карелии арестовали депутата, обвиняемого в даче крупной взятки

Суд арестовал депутата заксобрания Карелии Красулина по обвинению в даче взятки

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Петрозаводский городской суд по ходатайству следствия арестовал депутата законодательного собрания Карелии, обвиняемого в даче крупной взятки, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
В среду следственное управление Следственного комитета РФ по Карелии сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Карелии и его сына по статье "дача взятки, совершённая группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". По данным республиканских СМИ, речь идёт о депутате заксобрания Карелии Виталии Красулине и его сыне Артёме.
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"В Петрозаводском городском суде... состоялось судебное заседание, в ходе которого рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата законодательного собрания Республики Карелия К.... По итогам судебного заседания ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 27 июля 2024 года", – говорится в сообщении.
Как уточняется на сайте республиканского следственного управления, по данным следствия, в этом году парламентарий вместе с сыном передали оперуполномоченному сотруднику УФСБ России по республике Карелия взятку в размере 200 тысяч рублей "в качестве первой части оговоренной суммы взятки в размере 600 тысяч рублей". Эти деньги правоохранитель получил за то, чтобы информировать депутата о возможных оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него.
Оперуполномоченный уведомил свое руководство о планируемом коррупционном преступлении, а в дальнейшем принял участие в оперативных мероприятиях, в ходе которых с поличным при передаче взятки был задержан сын депутата. Ходатайство об избрании ему меры пресечения пока находится на рассмотрении суда.
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