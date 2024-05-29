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В Дагестане ребенок случайно застрелил брата во время игры - РИА Новости, 29.05.2024
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14:59 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949140466.html
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата во время игры
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата во время игры - РИА Новости, 29.05.2024
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата во время игры
Ребенок в Дагестане смертельно ранил своего 5-летнего брата, во время игры случайно выстрелив в него из пневматической винтовки, сообщили в среду пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:59
2024-05-29T14:59
происшествия
ногайский район
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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Ребенок в Дагестане смертельно ранил своего 5-летнего брата, во время игры случайно выстрелив в него из пневматической винтовки, сообщили в среду пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червленные Буруны Ногайского района 7-летний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего 5-летнего брата. В результате ребенок скончался", – говорится в сообщении. В связи с произошедшим прокуратура региона организовала прочерку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства об обороте оружия, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
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ногайский район
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происшествия, ногайский район
Происшествия, Ногайский район
В Дагестане ребенок случайно застрелил брата во время игры

В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из пневматической винтовки

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Ребенок в Дагестане смертельно ранил своего 5-летнего брата, во время игры случайно выстрелив в него из пневматической винтовки, сообщили в среду пресс-службе прокуратуры республики.
"По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червленные Буруны Ногайского района 7-летний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего 5-летнего брата. В результате ребенок скончался", – говорится в сообщении.
В связи с произошедшим прокуратура региона организовала прочерку. В ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства об обороте оружия, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
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