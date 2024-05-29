https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949104859.html
Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью
Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью - РИА Новости, 29.05.2024
Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью
Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:09
2024-05-29T13:09
2024-05-29T13:09
происшествия
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восточный административный округ (москва)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной школе "Преображенская школа "Монтессори" и опечатал учебное заведение, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. "Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе провели мероприятия по эпидемиологическому расследованию очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной школе "Преображенская школа "Монтессори" ООО "Прешкола" по адресу: город Москва, улица Краснобогатырская, дом 9", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования установлено, что ООО "Прешкола" осуществляет деятельность по начальному общему образованию, не имея санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. Кроме того, учреждение расположено на первом этаже жилого 22-х этажного дома, что является нарушением. Уточняется, что медицинское обслуживание учащихся не осуществляется, а у одного сотрудника в личной медицинской книжке имеется запись об отказе от вакцинации против кори. "Частное учебное заведение "Преображенская школа "Монтессори" опечатана. Материалы проверки переданы в Преображенский районный суд города Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20240528/kovid-1948842121.html
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происшествия, москва, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Восточный административный округ (Москва), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью
Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за заболевшего корью ученика
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной школе "Преображенская школа "Монтессори" и опечатал учебное заведение, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
"Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе
провели мероприятия по эпидемиологическому расследованию очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной школе "Преображенская школа "Монтессори" ООО "Прешкола" по адресу: город Москва, улица Краснобогатырская, дом 9", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования установлено, что ООО "Прешкола" осуществляет деятельность по начальному общему образованию, не имея санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. Кроме того, учреждение расположено на первом этаже жилого 22-х этажного дома, что является нарушением.
Уточняется, что медицинское обслуживание учащихся не осуществляется, а у одного сотрудника в личной медицинской книжке имеется запись об отказе от вакцинации против кори.
"Частное учебное заведение "Преображенская школа "Монтессори" опечатана. Материалы проверки переданы в Преображенский районный суд города Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.