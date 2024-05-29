https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949104859.html

Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью

Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью - РИА Новости, 29.05.2024

Роспотребнадзор опечатал школу в Москве из-за случая заболевания корью

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:09

2024-05-29T13:09

2024-05-29T13:09

происшествия

москва

восточный административный округ (москва)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной школе "Преображенская школа "Монтессори" и опечатал учебное заведение, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве. "Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Восточном административном округе провели мероприятия по эпидемиологическому расследованию очага инфекционного заболевания в связи со случаем заболевания корью у ученика 4-го класса в частной школе "Преображенская школа "Монтессори" ООО "Прешкола" по адресу: город Москва, улица Краснобогатырская, дом 9", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования установлено, что ООО "Прешкола" осуществляет деятельность по начальному общему образованию, не имея санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид деятельности. Кроме того, учреждение расположено на первом этаже жилого 22-х этажного дома, что является нарушением. Уточняется, что медицинское обслуживание учащихся не осуществляется, а у одного сотрудника в личной медицинской книжке имеется запись об отказе от вакцинации против кори. "Частное учебное заведение "Преображенская школа "Монтессори" опечатана. Материалы проверки переданы в Преображенский районный суд города Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20240528/kovid-1948842121.html

https://ria.ru/20240409/kor-1938958780.html

москва

восточный административный округ (москва)

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происшествия, москва, восточный административный округ (москва), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)