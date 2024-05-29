https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949089817.html
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку - РИА Новости, 29.05.2024
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку
Объявленные в розыск в Ярославле двухлетняя девочка и похитившая ее подруга матери найдены: ребенку ничто не угрожает, а женщина пьяна. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:56
2024-05-29T11:56
2024-05-29T11:56
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Объявленные в розыск в Ярославле двухлетняя девочка и похитившая ее подруга матери найдены: ребенку ничто не угрожает, а женщина пьяна. Ранее полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки дочери ее подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Представитель СУСК рассказал РИА Новости, что у похитительницы нет своих детей, в связи с чем она нередко нянчится с дочкой подруги. Также, по словам собеседника, женщина живет в Ярославле, работает в Московской области. "Женщину задержали, девочка была при ней, ребенок в порядке", - сказал РИА Новости представитель СУСК, отметив, что в поисковых мероприятиях принимали участие следователи-криминалисты, следователи и оперативные сотрудники полиции. Он уточнил, что женщина и ребенок в момент их обнаружения полицией были на улице, но ночью они ночевали в квартире. По словам собеседника, пока допросить задержанную и определиться, будет ли следствие ходатайствовать об ее аресте, не представляется возможным. "Пока ее (похитительницы – ред.) позиция непонятна, потому что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Сначала будем ее отрезвлять, а потом определяться", - сказал представитель СУСК. УМВД по Ярославской области уточнило, что "жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает".
https://ria.ru/20240523/pokhischenie-1947885371.html
https://ria.ru/20240524/pokhischenie-1948143949.html
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происшествия, ярославль, московская область (подмосковье), ярославская область
Происшествия, Ярославль, Московская область (Подмосковье), Ярославская область
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку
В Ярославле нашли девочку и ее пьяную похитительницу, ребенку ничего не угрожает
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Объявленные в розыск в Ярославле двухлетняя девочка и похитившая ее подруга матери найдены: ребенку ничто не угрожает, а женщина пьяна.
Ранее полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки дочери ее подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Представитель СУСК рассказал РИА Новости, что у похитительницы нет своих детей, в связи с чем она нередко нянчится с дочкой подруги. Также, по словам собеседника, женщина живет в Ярославле, работает в Московской области
.
"Женщину задержали, девочка была при ней, ребенок в порядке", - сказал РИА Новости представитель СУСК, отметив, что в поисковых мероприятиях принимали участие следователи-криминалисты, следователи и оперативные сотрудники полиции.
Он уточнил, что женщина и ребенок в момент их обнаружения полицией были на улице, но ночью они ночевали в квартире.
По словам собеседника, пока допросить задержанную и определиться, будет ли следствие ходатайствовать об ее аресте, не представляется возможным.
"Пока ее (похитительницы – ред.) позиция непонятна, потому что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Сначала будем ее отрезвлять, а потом определяться", - сказал представитель СУСК.
УМВД по Ярославской области
уточнило, что "жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает".