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В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку - РИА Новости, 29.05.2024
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11:56 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949089817.html
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку - РИА Новости, 29.05.2024
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку
Объявленные в розыск в Ярославле двухлетняя девочка и похитившая ее подруга матери найдены: ребенку ничто не угрожает, а женщина пьяна. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:56
2024-05-29T11:56
происшествия
ярославль
московская область (подмосковье)
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Объявленные в розыск в Ярославле двухлетняя девочка и похитившая ее подруга матери найдены: ребенку ничто не угрожает, а женщина пьяна. Ранее полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки дочери ее подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Представитель СУСК рассказал РИА Новости, что у похитительницы нет своих детей, в связи с чем она нередко нянчится с дочкой подруги. Также, по словам собеседника, женщина живет в Ярославле, работает в Московской области. "Женщину задержали, девочка была при ней, ребенок в порядке", - сказал РИА Новости представитель СУСК, отметив, что в поисковых мероприятиях принимали участие следователи-криминалисты, следователи и оперативные сотрудники полиции. Он уточнил, что женщина и ребенок в момент их обнаружения полицией были на улице, но ночью они ночевали в квартире. По словам собеседника, пока допросить задержанную и определиться, будет ли следствие ходатайствовать об ее аресте, не представляется возможным. "Пока ее (похитительницы – ред.) позиция непонятна, потому что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Сначала будем ее отрезвлять, а потом определяться", - сказал представитель СУСК. УМВД по Ярославской области уточнило, что "жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает".
https://ria.ru/20240523/pokhischenie-1947885371.html
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ярославль
московская область (подмосковье)
ярославская область
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происшествия, ярославль, московская область (подмосковье), ярославская область
Происшествия, Ярославль, Московская область (Подмосковье), Ярославская область
В Ярославле нашли похищенную двухлетнюю девочку

В Ярославле нашли девочку и ее пьяную похитительницу, ребенку ничего не угрожает

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Объявленные в розыск в Ярославле двухлетняя девочка и похитившая ее подруга матери найдены: ребенку ничто не угрожает, а женщина пьяна.
Ранее полиция и СУСК сообщили о розыске 32-летней женщины и похищенной ею накануне с детской площадки дочери ее подруги в возрасте двух лет семи месяцев. Представитель СУСК рассказал РИА Новости, что у похитительницы нет своих детей, в связи с чем она нередко нянчится с дочкой подруги. Также, по словам собеседника, женщина живет в Ярославле, работает в Московской области.
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"Женщину задержали, девочка была при ней, ребенок в порядке", - сказал РИА Новости представитель СУСК, отметив, что в поисковых мероприятиях принимали участие следователи-криминалисты, следователи и оперативные сотрудники полиции.
Он уточнил, что женщина и ребенок в момент их обнаружения полицией были на улице, но ночью они ночевали в квартире.
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По словам собеседника, пока допросить задержанную и определиться, будет ли следствие ходатайствовать об ее аресте, не представляется возможным.
"Пока ее (похитительницы – ред.) позиция непонятна, потому что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Сначала будем ее отрезвлять, а потом определяться", - сказал представитель СУСК.
УМВД по Ярославской области уточнило, что "жизни и здоровью несовершеннолетней ничто не угрожает".
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