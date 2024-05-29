https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949087819.html

Пожар в свердловской деревне Березовка мог начаться из-за банки

Пожар в свердловской деревне Березовка мог начаться из-за банки - РИА Новости, 29.05.2024

Пожар в свердловской деревне Березовка мог начаться из-за банки

Пожар в свердловской деревне Берёзовка, уничтоживший десять домов, мог начаться из-за стеклянной банки, которая, возможно, создала эффект линзы и подожгла сухую РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:45

2024-05-29T11:45

2024-05-29T11:45

происшествия

жилье

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739164849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e59d4df95d85520b5e1093ab2f2b62cc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Пожар в свердловской деревне Берёзовка, уничтоживший десять домов, мог начаться из-за стеклянной банки, которая, возможно, создала эффект линзы и подожгла сухую траву, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Днём во вторник в деревне Берёзовка Артинского городского округа начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, информировал свердловский главк МЧС. Позже в ведомстве добавили, что пожар ликвидирован, был спасен один человек, пострадавших нет. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку. "Пожар мог произойти из-за стеклянной банки, расположенной на одном из участков по улице Грязнова, которая, возможно, создала эффект линзы и через солнечные лучи воспламенила сухую траву. От неё огонь перебросился на баню, а затем на жилые дома. Впрочем, специалисты отрабатывают и другие возможные версии. К счастью, в результате возгорания пострадавших и погибших нет", – сказал агентству Горелых. Он отметил, что общая сумма ущерба, причиненная пожаром собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей, однако точный размер установит специальная комиссия. "Люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у ближайших родственников. На заседании оперативного штаба при главе района Алексее Константинове было принято решение выделить одной пострадавшей семье другое жильё в поселке городского типа Арти, расположенного в 45 километрах от места ЧП. Супруги с предложением согласились. Другим пострадавшим решается вопрос о выплате компенсации", – уточнил глава пресс-службы. Тем, у кого в огне пропали документы, сотрудники полиции оперативно помогут оформить новые, добавил Горелых.

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948901917.html

https://ria.ru/20240529/pozhar-1949062350.html

https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

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происшествия, жилье, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)