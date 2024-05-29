https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949097239.html
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет - РИА Новости, 29.05.2024
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет
Автомобиль, перевозивший 50 килограммов гашиша и кокаина, остановили в Чувашии, водитель при попытке уйти от погони улетел в кювет, сообщила официальный... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:31
2024-05-29T12:31
2024-05-29T12:39
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ирина волк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший 50 килограммов гашиша и кокаина, остановили в Чувашии, водитель при попытке уйти от погони улетел в кювет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ориентировка на автомобиль, в котором могли перевозить наркотики, поступила экипажу дорожно-патрульной службы полиции. "Машина была остановлена. После проверки документов водитель неожиданно заблокировал двери и попытался скрыться. Уходя от погони на высокой скорости, злоумышленник не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Во время осмотра иномарки в специально оборудованном тайнике, который был тщательно замаскирован, полицейские с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли более 48 килограммов гашиша и около двух килограммов кокаина", - написала Волк. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Водитель госпитализирован. "По его выздоровлении будет решен вопрос о привлечении к ответственности", - отметила Вовк.
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происшествия, авто, россия, ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Ирина Волк
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет
В Чувашии автомобиль с 50 кг наркотиков улетел в кювет, пытаясь уйти от погони