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В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет - РИА Новости, 29.05.2024
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12:31 29.05.2024 (обновлено: 12:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949097239.html
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет - РИА Новости, 29.05.2024
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет
Автомобиль, перевозивший 50 килограммов гашиша и кокаина, остановили в Чувашии, водитель при попытке уйти от погони улетел в кювет, сообщила официальный... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:31
2024-05-29T12:39
происшествия
авто
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший 50 килограммов гашиша и кокаина, остановили в Чувашии, водитель при попытке уйти от погони улетел в кювет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Ориентировка на автомобиль, в котором могли перевозить наркотики, поступила экипажу дорожно-патрульной службы полиции. "Машина была остановлена. После проверки документов водитель неожиданно заблокировал двери и попытался скрыться. Уходя от погони на высокой скорости, злоумышленник не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Во время осмотра иномарки в специально оборудованном тайнике, который был тщательно замаскирован, полицейские с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли более 48 килограммов гашиша и около двух килограммов кокаина", - написала Волк. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Водитель госпитализирован. "По его выздоровлении будет решен вопрос о привлечении к ответственности", - отметила Вовк.
https://ria.ru/20240528/studentka-1948928937.html
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происшествия, авто, россия, ирина волк
Происшествия, Авто, Россия, Ирина Волк
В Чувашии автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет

В Чувашии автомобиль с 50 кг наркотиков улетел в кювет, пытаясь уйти от погони

© Ирина Волк/TelegramАвтомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет в Чувашии
Автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет в Чувашии
© Ирина Волк/Telegram
Автомобиль, перевозивший 50 кг наркотиков, улетел в кювет в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Автомобиль, перевозивший 50 килограммов гашиша и кокаина, остановили в Чувашии, водитель при попытке уйти от погони улетел в кювет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Ориентировка на автомобиль, в котором могли перевозить наркотики, поступила экипажу дорожно-патрульной службы полиции.
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"Машина была остановлена. После проверки документов водитель неожиданно заблокировал двери и попытался скрыться. Уходя от погони на высокой скорости, злоумышленник не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет. Во время осмотра иномарки в специально оборудованном тайнике, который был тщательно замаскирован, полицейские с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли более 48 килограммов гашиша и около двух килограммов кокаина", - написала Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
Водитель госпитализирован. "По его выздоровлении будет решен вопрос о привлечении к ответственности", - отметила Вовк.
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