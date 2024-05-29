Рейтинг@Mail.ru
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 29.05.2024 (обновлено: 12:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949087213.html
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки - РИА Новости, 29.05.2024
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки
Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:41
2024-05-29T12:39
здоровье - общество
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17891/24/178912465_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_3c75e01c6824cecd41ebded956569fb1.jpg
СТАМБУЛ, 29 мая — РИА Новости. Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. "Двадцать пятого мая в номере одного из отелей Аланьи обнаружено тело гражданки России, 12 мая прибывшей в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам", — уточнили в дипмиссии. Там добавили, что окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее.Генконсульство во взаимодействии с турецкими компетентными органами, туроператором и родственниками умершей контролирует ситуацию. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела в Россию.Турецкие СМИ сообщили во вторник, что сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Сотрудники открыли его и обнаружили туристку лежащей без движения.
https://ria.ru/20240507/turtsiya-1944404316.html
https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html
россия
анталья (провинция)
аланья (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17891/24/178912465_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_ddbae7c1e93cd0b8d21e4c7840c2f74b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, анталья (провинция), аланья (город)
Здоровье - Общество, Россия, Анталья (провинция), Аланья (город)
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки

Генконсульство Турции: смерть туристки из РФ наступила по естественным причинам

© РИА Новости / Илона ГоловинаТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Илона Головина
Турецкая скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 мая — РИА Новости. Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье.
"Двадцать пятого мая в номере одного из отелей Аланьи обнаружено тело гражданки России, 12 мая прибывшей в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам", — уточнили в дипмиссии.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Турции умер турист из России, пишут СМИ
7 мая, 13:57
Там добавили, что окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее.
Генконсульство во взаимодействии с турецкими компетентными органами, туроператором и родственниками умершей контролирует ситуацию. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела в Россию.
Турецкие СМИ сообщили во вторник, что сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Сотрудники открыли его и обнаружили туристку лежащей без движения.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Российский турист погиб на турецком курорте Аланья
7 апреля, 17:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияАнталья (провинция)Аланья (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала