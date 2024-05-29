https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949087213.html

В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки

В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки - РИА Новости, 29.05.2024

В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки

Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:41

2024-05-29T11:41

2024-05-29T12:39

здоровье - общество

россия

анталья (провинция)

аланья (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17891/24/178912465_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_3c75e01c6824cecd41ebded956569fb1.jpg

СТАМБУЛ, 29 мая — РИА Новости. Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. "Двадцать пятого мая в номере одного из отелей Аланьи обнаружено тело гражданки России, 12 мая прибывшей в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам", — уточнили в дипмиссии. Там добавили, что окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее.Генконсульство во взаимодействии с турецкими компетентными органами, туроператором и родственниками умершей контролирует ситуацию. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела в Россию.Турецкие СМИ сообщили во вторник, что сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Сотрудники открыли его и обнаружили туристку лежащей без движения.

https://ria.ru/20240507/turtsiya-1944404316.html

https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html

россия

анталья (провинция)

аланья (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, анталья (провинция), аланья (город)