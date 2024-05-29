https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949087213.html
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки - РИА Новости, 29.05.2024
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки
Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:41
2024-05-29T11:41
2024-05-29T12:39
здоровье - общество
россия
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 29 мая — РИА Новости. Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. "Двадцать пятого мая в номере одного из отелей Аланьи обнаружено тело гражданки России, 12 мая прибывшей в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам", — уточнили в дипмиссии. Там добавили, что окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее.Генконсульство во взаимодействии с турецкими компетентными органами, туроператором и родственниками умершей контролирует ситуацию. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела в Россию.Турецкие СМИ сообщили во вторник, что сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Сотрудники открыли его и обнаружили туристку лежащей без движения.
https://ria.ru/20240507/turtsiya-1944404316.html
https://ria.ru/20240407/kasyanov-1938417464.html
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здоровье - общество, россия, анталья (провинция), аланья (город)
Здоровье - Общество, Россия, Анталья (провинция), Аланья (город)
В генконсульстве Турции рассказали о причинах смерти российской туристки
Генконсульство Турции: смерть туристки из РФ наступила по естественным причинам
СТАМБУЛ, 29 мая — РИА Новости. Смерть туристки из России в турецкой провинции Анталья, по предварительным данным, наступила по естественным причинам, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье.
"Двадцать пятого мая в номере одного из отелей Аланьи
обнаружено тело гражданки России, 12 мая прибывшей в Турцию с туристическими целями. По предварительным оценкам полиции и медицинских работников, россиянка скончалась по естественным причинам", — уточнили в дипмиссии.
Там добавили, что окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее.
Генконсульство во взаимодействии с турецкими компетентными органами, туроператором и родственниками умершей контролирует ситуацию. Дипломаты готовы оказать необходимое содействие, в том числе в оформлении документов, необходимых для отправки тела в Россию.
Турецкие СМИ сообщили во вторник, что сотрудники отеля в районе Каргыджак в Аланье забеспокоились после того, как 39-летняя Александра Теплякова долго не покидала номер. Сотрудники открыли его и обнаружили туристку лежащей без движения.