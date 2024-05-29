https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949086934.html

В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ

В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024

В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ

Силовики задержали в Херсонской области жительницу Нижнесерогозского района Херсонской области, занимавшуюся сбором информации о местах расположения... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:39

2024-05-29T11:39

2024-05-29T11:39

херсонская область

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области жительницу Нижнесерогозского района Херсонской области, занимавшуюся сбором информации о местах расположения подразделений ВС РФ в интересах Украины, заведено дело о госизмене, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ. "Установлено, что в период с октября 2022 по ноябрь 2023 года задержанная женщина осуществляла сбор и передачу СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации представителям ВСУ с целью срыва выполнения российскими военными задач в рамках специальной военной операции", - говорится в сообщении. В отношении задержанной россиянки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ее санкция предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причастных лиц.

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html

https://ria.ru/20231016/zaderzhanie-1902970100.html

херсонская область

россия

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