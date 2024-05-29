https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949086934.html
В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ
В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ
Силовики задержали в Херсонской области жительницу Нижнесерогозского района Херсонской области, занимавшуюся сбором информации о местах расположения... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:39
2024-05-29T11:39
2024-05-29T11:39
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служба безопасности украины
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области жительницу Нижнесерогозского района Херсонской области, занимавшуюся сбором информации о местах расположения подразделений ВС РФ в интересах Украины, заведено дело о госизмене, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ. "Установлено, что в период с октября 2022 по ноябрь 2023 года задержанная женщина осуществляла сбор и передачу СБУ сведений о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил Российской Федерации представителям ВСУ с целью срыва выполнения российскими военными задач в рамках специальной военной операции", - говорится в сообщении. В отношении задержанной россиянки возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ее санкция предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причастных лиц.
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html
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херсонская область , россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области задержали россиянку, собиравшую данные для ВСУ
ФСБ задержала в Херсонской области россиянку, шпионившую за ВС России для СВУ