https://ria.ru/20240529/prisyazhnye-1949239926.html

Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта - РИА Новости, 29.05.2024

Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде по делу экс-президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись в среду без вынесения вердикта, определение виновности бывшего американского... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:21

2024-05-29T23:21

2024-05-29T23:39

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Присяжные на суде по делу экс-президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись в среду без вынесения вердикта, определение виновности бывшего американского лидера возобновится в четверг, сообщает телеканал NBC."Присяжные разошлись на сегодня в 16.06 (23.05 мск) после нескольких часов обсуждений", - говорится в публикации. Определение виновности экс-президента продолжится в четверг с 9.30 утра (16.30 мск).Сообщается, что перед тем, как отпустить присяжных, судья попросил их ни с кем не обсуждать дело, особенно, не давать никакой информации в обмен на вознаграждение. Кроме того, присяжным запретили посещать интернет-сайты, искать информацию по телу в сети, читать новости о деле в газетах и смотреть сюжеты на телевидении.В среду суд над Дональдом Трампом в Нью-Йорке перешел в стадию разбирательства дела присяжными, которым предстоит решить, виновен ли экс-президент в фальсификации деловой документации.Жюри из 12 человек в течение полутора месяцев заслушивало позиции и наблюдало за прениями сторон и будет теперь определять, по каким из 34 статей надлежит осудить Трампа, который настаивает на своей полной невиновности.В Нью-Йорке слушается уголовное дело против Трампа о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей информации, в том числе о якобы имевшей место связи экс-президента с порноактрисой Сторми Дэниэлс. На очереди еще три уголовных процесса против экс-президента, который называет себя жертвой политических гонений.Трамп утверждает, что выплаты проводились через адвокатов и потому были оформлены как "юридические расходы". Прокуратура доказывает, что имело место сознательное сокрытие и выплат, и самого факта предполагаемого романа в политических целях в преддверии президентских выборов 2016 года.На основании вердикта присяжных суд определит меру наказания, которая может включать как условный, так и реальный срок. Обвинительный приговор и даже тюремное заключение не лишает Трампа права участия в ноябрьских президентских выборах.

https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html

https://ria.ru/20240529/slutskiy-1949163870.html

https://ria.ru/20240524/tramp-1948082999.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), в мире, сша, дональд трамп