https://ria.ru/20240529/prevoskhodstvo-1949172476.html

В офисе Зеленского заявили о превосходстве ВС России по снарядам и ракетам

В офисе Зеленского заявили о превосходстве ВС России по снарядам и ракетам - РИА Новости, 29.05.2024

В офисе Зеленского заявили о превосходстве ВС России по снарядам и ракетам

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у российских вооруженных сил абсолютное преимущество перед ВСУ по снарядам и ракетам, ее... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:52

2024-05-29T16:52

2024-05-29T16:52

специальная военная операция на украине

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киев

михаил подоляк

владимир зеленский

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у российских вооруженных сил абсолютное преимущество перед ВСУ по снарядам и ракетам, ее тактическая авиация доминирует. "На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество по снарядам, ракетам и так далее", - заявил он в интервью агентству Блумберг.По мнению Подоляка, Киеву нужно разрешить наносить удары по территории России и передать истребители для "эффективной обороны". "Нам нужно положить конец доминированию российской тактической авиации, иначе эта оборонительная война будет очень сложной", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949152510.html

https://ria.ru/20240423/voyna-1941817327.html

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россия, украина, киев, михаил подоляк, владимир зеленский, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины