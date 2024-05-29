https://ria.ru/20240529/premiya-1949149115.html

В Москве состоялось вручение Патриаршей литературной премии

В Москве состоялось вручение Патриаршей литературной премии - РИА Новости, 29.05.2024

В Москве состоялось вручение Патриаршей литературной премии

Лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стали писатели Владислав Артемов, Владислав Бахревский, поэт и... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:23

2024-05-29T15:23

2024-05-29T15:23

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лауреатами Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стали писатели Владислав Артемов, Владислав Бахревский, поэт и книгоиздатель Виктор Кирюшин, русская культура "всегда была и остается литературоцентричной", отметил в приветственном слове патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии награждения.Церемония награждения лауреатов прошла в храме Христа Спасителя в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости."Роль словесности в жизни нашего народа сложно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что русская культура была и остается литературоцентричной. Этот факт непреложен даже сегодня, в век передовых информационных технологий и появления новых средств коммуникации. Наша культура созидалась словом - и мы с благодарностью вспоминаем подвиг святых Солунских братьев, осуществивших первые переводы Священного Писания на славянский язык. Через достижения в области словесности, стимулировавшие мысль в различных сферах науки и искусства, российская культура активно развивается и ныне", - отметил патриарх Кирилл в своем послании, которое зачитал на церемонии глава Издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).Патриарх поблагодарил лауреатов премии за значимый вклад, который они вносят в отечественную литературу. "Надеюсь, что талантливые произведения лауреатов Патриаршей премии будут и впредь помогать нашим современникам делать правильный нравственный выбор и вдохновлять на добрые свершения", - резюмировал предстоятель РПЦ.Патриаршию премию получили: главный редактор журнала "Москва", публицист Владислав Артемов (Москва), автор исторических романов и книг для детей Владислав Бахревский (Москва), поэт, переводчик книгоиздатель Виктор КирюшинЕще пять номинантов премии удостоены патриаршего знака и грамоты: прозаик, детский писатель, литератор Анатолий Байбородин (Иркутск), автор исторических романов и книг по исследованию православия, известный в России как борец с сектами, Александр Дворкин (Москва), поэт Игорь Смолькин (Псков); писатель Наталья Сухинина (Сергиев Посад) и поэт Владимир Терехин (Калуга).Патриаршую литературную премию имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл является председателем палаты попечителей, в которую входят 33 писателя и общественных деятеля.

https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html

https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html

https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html

https://ria.ru/20240525/ekzarkhata-1948345079.html

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Никита Бизин

москва, иркутск, россия, русская православная церковь, религия