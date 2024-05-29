https://ria.ru/20240529/pozyvnoy-1949034441.html

Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного

Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного - РИА Новости, 29.05.2024

Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного

При выборе позывного для военнослужащего лучше избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы не возникало трудностей при радиообмене, рассказал РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T03:08

2024-05-29T03:08

2024-05-29T03:22

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При выборе позывного для военнослужащего лучше избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы не возникало трудностей при радиообмене, рассказал РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет". "Какой позывной - это личное дело каждого. Желательно, чтобы он не был длинным, чтобы это не было какое-то сложное иностранное слово, потому что они ведут радиообмен, чтобы было понятно", - сказал "Пиночет". По его словам, один из самых популярных позывных - "Лис".

https://ria.ru/20240416/pashaev-1940438510.html

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2024

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вооруженные силы рф