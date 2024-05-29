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Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного - РИА Новости, 29.05.2024
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03:08 29.05.2024 (обновлено: 03:22 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/pozyvnoy-1949034441.html
Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного
Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного - РИА Новости, 29.05.2024
Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного
При выборе позывного для военнослужащего лучше избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы не возникало трудностей при радиообмене, рассказал РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:08
2024-05-29T03:22
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При выборе позывного для военнослужащего лучше избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы не возникало трудностей при радиообмене, рассказал РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет". "Какой позывной - это личное дело каждого. Желательно, чтобы он не был длинным, чтобы это не было какое-то сложное иностранное слово, потому что они ведут радиообмен, чтобы было понятно", - сказал "Пиночет". По его словам, один из самых популярных позывных - "Лис".
https://ria.ru/20240416/pashaev-1940438510.html
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ
Военный инструктор центра "Рокот" дал советы по выбору позывного

Инструктор "Пиночет": выбирая позывной, лучше избегать сложных иностранных слов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. При выборе позывного для военнослужащего лучше избегать длинных или сложных иностранных слов, чтобы не возникало трудностей при радиообмене, рассказал РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" с позывным "Пиночет".
"Какой позывной - это личное дело каждого. Желательно, чтобы он не был длинным, чтобы это не было какое-то сложное иностранное слово, потому что они ведут радиообмен, чтобы было понятно", - сказал "Пиночет".
Алексей Блиновский
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По его словам, один из самых популярных позывных - "Лис".
 
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