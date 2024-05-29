https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html

Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров

Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров - РИА Новости, 29.05.2024

Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров

Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, при которых погибают не только животные, но и люди, предупреждает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T03:23

2024-05-29T03:23

2024-05-29T05:46

россия

мособлпожспас

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, при которых погибают не только животные, но и люди, предупреждает "Мособлпожспас"."Как правило, причиной природных пожаров, которые охватывают гектары территорий, приводят к гибели животных и даже людей, чаще всего становится банальная неосторожность. Пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце как линза – все это может привести к непоправимым последствиям", – приводит ведомство слова первого заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолия Плевако.Он призвал в летний период неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не навредить ни природе, ни себе, ни окружающим людям."Для того, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, спасатели напоминают, что нельзя разжигать огонь на торфяных почвах, под кронами деревьев, во время приближающихся неблагоприятных метеорологических условий, связанных с сильными порывами ветра, а также при введении особого противопожарного режима", – заключил Плевако.По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

https://ria.ru/20240524/pozhar-1948133851.html

https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html

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россия, мособлпожспас