https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html
Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров
Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров - РИА Новости, 29.05.2024
Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров
Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, при которых погибают не только животные, но и люди, предупреждает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:23
2024-05-29T03:23
2024-05-29T05:46
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мособлпожспас
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, при которых погибают не только животные, но и люди, предупреждает "Мособлпожспас"."Как правило, причиной природных пожаров, которые охватывают гектары территорий, приводят к гибели животных и даже людей, чаще всего становится банальная неосторожность. Пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце как линза – все это может привести к непоправимым последствиям", – приводит ведомство слова первого заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолия Плевако.Он призвал в летний период неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не навредить ни природе, ни себе, ни окружающим людям."Для того, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, спасатели напоминают, что нельзя разжигать огонь на торфяных почвах, под кронами деревьев, во время приближающихся неблагоприятных метеорологических условий, связанных с сильными порывами ветра, а также при введении особого противопожарного режима", – заключил Плевако.По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.
https://ria.ru/20240524/pozhar-1948133851.html
https://ria.ru/20240423/trava-1941659919.html
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россия, мособлпожспас
Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров
"Мособлпожспас": к крупным пожарам чаще всего приводит банальная неосторожность
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Банальная неосторожность с огнем чаще всего приводит к возникновению масштабных пожаров, при которых погибают не только животные, но и люди, предупреждает "Мособлпожспас".
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"Как правило, причиной природных пожаров, которые охватывают гектары территорий, приводят к гибели животных и даже людей, чаще всего становится банальная неосторожность. Пал сухой травы, игнорирование правил безопасности при проведении работ, связанных с огнем, недогоревший костер, непотушенная спичка, брошенная на траву, осколки стекла, которые срабатывают на солнце как линза – все это может привести к непоправимым последствиям", – приводит ведомство слова первого заместителя начальника ГКУ МО "Мособлпожспас" Анатолия Плевако.
Он призвал в летний период неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не навредить ни природе, ни себе, ни окружающим людям.
"Для того, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, спасатели напоминают, что нельзя разжигать огонь на торфяных почвах, под кронами деревьев, во время приближающихся неблагоприятных метеорологических условий, связанных с сильными порывами ветра, а также при введении особого противопожарного режима", – заключил Плевако.
По статье 20.4 КоАП РФ штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц накладывается штраф в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.