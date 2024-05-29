https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 29.05.2024
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО
Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:53
2024-05-29T16:53
2024-05-29T16:59
происшествия
жкх
краснокамск
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949174549_0:230:1280:950_1920x0_80_0_0_3e3482615b41bbacfabd0eb83853dee4.jpg
ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "На полигоне ТКО города Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Со стороны ООО "Буматика" работают шесть единиц спецтехники. На тушении пожара работают 13 сотрудников ОГПС и три машины МЧС. Организуется подача воды с пожарного водоема. Ситуация на контроле", — написал Быкариз. Пост сопровождается фото горы мусора, часть которой в огне и дыму. В краевом МЧС пока не предоставили комментарий о ситуации на полигоне. Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. В открытых источниках указано, что площадь городской свалки составляет 37 гектаров.
https://realty.ria.ru/20240529/kuban-1949107395.html
краснокамск
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949174549_0:110:1280:1070_1920x0_80_0_0_772b52fb003257f8507b96ee6186111a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, краснокамск, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Краснокамск, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО
В Краснокамске произошел пожар на полигоне ТКО