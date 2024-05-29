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В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 29.05.2024
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16:53 29.05.2024 (обновлено: 16:59 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 29.05.2024
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО
Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:53
2024-05-29T16:59
происшествия
жкх
краснокамск
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "На полигоне ТКО города Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Со стороны ООО "Буматика" работают шесть единиц спецтехники. На тушении пожара работают 13 сотрудников ОГПС и три машины МЧС. Организуется подача воды с пожарного водоема. Ситуация на контроле", — написал Быкариз. Пост сопровождается фото горы мусора, часть которой в огне и дыму. В краевом МЧС пока не предоставили комментарий о ситуации на полигоне. Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. В открытых источниках указано, что площадь городской свалки составляет 37 гектаров.
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происшествия, жкх, краснокамск, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Краснокамск, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО

В Краснокамске произошел пожар на полигоне ТКО

© Фото : Игорь Быкариз/ВКонтактеВозгорание на полигоне ТКО Краснокамска
Возгорание на полигоне ТКО Краснокамска - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Игорь Быкариз/ВКонтакте
Возгорание на полигоне ТКО Краснокамска
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"На полигоне ТКО города Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Со стороны ООО "Буматика" работают шесть единиц спецтехники. На тушении пожара работают 13 сотрудников ОГПС и три машины МЧС. Организуется подача воды с пожарного водоема. Ситуация на контроле", — написал Быкариз.
Пост сопровождается фото горы мусора, часть которой в огне и дыму.
В краевом МЧС пока не предоставили комментарий о ситуации на полигоне.
Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. В открытых источниках указано, что площадь городской свалки составляет 37 гектаров.
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ПроисшествияЖКХКраснокамскПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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