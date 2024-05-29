https://ria.ru/20240529/pozhar-1949173205.html

В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО

В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 29.05.2024

В Пермском крае вспыхнул пожар на полигоне ТКО

Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:53

2024-05-29T16:53

2024-05-29T16:59

происшествия

жкх

краснокамск

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Пожар произошел на полигоне твердых коммунальных отходов в пермском Краснокамске, на месте работают спасатели, сообщил глава округа Игорь Быкариз на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "На полигоне ТКО города Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Со стороны ООО "Буматика" работают шесть единиц спецтехники. На тушении пожара работают 13 сотрудников ОГПС и три машины МЧС. Организуется подача воды с пожарного водоема. Ситуация на контроле", — написал Быкариз. Пост сопровождается фото горы мусора, часть которой в огне и дыму. В краевом МЧС пока не предоставили комментарий о ситуации на полигоне. Краснокамск находится примерно в 30 километрах от Перми. В открытых источниках указано, что площадь городской свалки составляет 37 гектаров.

https://realty.ria.ru/20240529/kuban-1949107395.html

краснокамск

пермь

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происшествия, жкх, краснокамск, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)