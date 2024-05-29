https://ria.ru/20240529/pozhar-1949062350.html

В Омске при пожаре погибли два ребенка

В Омске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 29.05.2024

В Омске при пожаре погибли два ребенка

Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:08

2024-05-29T10:08

2024-05-29T10:22

происшествия

омск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК России. В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет. "Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и "скорую". По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет", - сообщили в пресс-службе. Причиной пожара, по информации следователей, стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948901917.html

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омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)