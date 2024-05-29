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В Омске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 29.05.2024
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10:08 29.05.2024 (обновлено: 10:22 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/pozhar-1949062350.html
В Омске при пожаре погибли два ребенка
В Омске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 29.05.2024
В Омске при пожаре погибли два ребенка
Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:08
2024-05-29T10:22
происшествия
омск
россия
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ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК России. В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет. "Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и "скорую". По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет", - сообщили в пресс-службе. Причиной пожара, по информации следователей, стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948901917.html
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происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске при пожаре погибли два ребенка

В Омске при пожаре в частном доме погибли малолетние дети

© Фото : СК РФ по Омской областиПоследствия пожара в частном доме в Омске
Последствия пожара в частном доме в Омске - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : СК РФ по Омской области
Последствия пожара в частном доме в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК России.
В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет.
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"Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и "скорую". По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет", - сообщили в пресс-службе.
Причиной пожара, по информации следователей, стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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ПроисшествияОмскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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