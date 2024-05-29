https://ria.ru/20240529/pozhar-1949062350.html
В Омске при пожаре погибли два ребенка
В Омске при пожаре погибли два ребенка - РИА Новости, 29.05.2024
В Омске при пожаре погибли два ребенка
Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:08
2024-05-29T10:08
2024-05-29T10:22
происшествия
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ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК России. В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет. "Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и "скорую". По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет", - сообщили в пресс-службе. Причиной пожара, по информации следователей, стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске при пожаре погибли два ребенка
В Омске при пожаре в частном доме погибли малолетние дети
ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Двое братьев, старшему из которых семь лет, погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного управления СК России.
В ночь на 29 мая на улице 3-я Красноармейская загорелся второй этаж частного дома. Родители в этот момент находились на первом этаже и успели выбежать на улицу. Они попытались самостоятельно потушить пожар и спасти двух спящих на втором этаже сыновей 7 и 4 лет.
"Зайти на второй этаж, где находились два мальчика, не получилось. Родители обратились к соседям, которые вызвали пожарных и "скорую". По приезду пожарные вытащили детей, которые скончались. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, телесных повреждений нет", - сообщили в пресс-службе.
Причиной пожара, по информации следователей, стало замыкание электропроводки из-за зарядного устройства бытового прибора. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".