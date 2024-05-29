https://ria.ru/20240529/povestka-1949239108.html

На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат

На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат - РИА Новости, 29.05.2024

На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат

Повестки продолжают приходить умершему на Украине журналисту Артему Франкову, его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T23:15

2024-05-29T23:15

2024-05-29T23:15

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повестки продолжают приходить умершему на Украине журналисту Артему Франкову, его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Военкомат Киева 22 апреля опубликовал сообщение, согласно которому признал рассылку повесток умершим. Тогда речь шла именно об Оболонском районе города Киева, однако подробности, о ком идет речь, не сообщались. "После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) прислал ему еще две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего журналиста вызывают на медосмотр", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", Франков умер в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои данные в военкомате. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html

https://ria.ru/20240529/uklonisty-1949226643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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