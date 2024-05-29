https://ria.ru/20240529/povestka-1949239108.html
На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат
На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат - РИА Новости, 29.05.2024
На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат
Повестки продолжают приходить умершему на Украине журналисту Артему Франкову, его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T23:15
2024-05-29T23:15
2024-05-29T23:15
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повестки продолжают приходить умершему на Украине журналисту Артему Франкову, его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Военкомат Киева 22 апреля опубликовал сообщение, согласно которому признал рассылку повесток умершим. Тогда речь шла именно об Оболонском районе города Киева, однако подробности, о ком идет речь, не сообщались. "После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) прислал ему еще две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего журналиста вызывают на медосмотр", - говорится в сообщении издания. По данным "Страны", Франков умер в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои данные в военкомате. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
На Украине умершему журналисту снова пришла повестка в военкомат
"Страна": умершему на Украине журналисту Франкову продолжают приходить повестки
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Повестки продолжают приходить умершему на Украине журналисту Артему Франкову, его также призывают пройти медосмотр в Оболонском районе Киева, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
Военкомат Киева 22 апреля опубликовал сообщение, согласно которому признал рассылку повесток умершим. Тогда речь шла именно об Оболонском районе города Киева, однако подробности, о ком идет речь, не сообщались.
"После официального заявления по поводу повестки умершему журналисту Артему Франкову Оболонский ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.) прислал ему еще две повестки с разными датами рождения. Согласно повесткам, умершего журналиста вызывают на медосмотр", - говорится в сообщении издания.
По данным "Страны", Франков умер в октябре прошлого года. Согласно новому заявлению, повестка пришла потому, что покойный журналист не обновил свои данные в военкомате.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.