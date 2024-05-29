https://ria.ru/20240529/postradavshie-1949144905.html

Минздрав подтвердил, что при взрыве баллона в Чебоксарах есть пострадавшие

Минздрав подтвердил, что при взрыве баллона в Чебоксарах есть пострадавшие - РИА Новости, 29.05.2024

Минздрав подтвердил, что при взрыве баллона в Чебоксарах есть пострадавшие

Восемь человек пострадали при инциденте с разорвавшимся газовым баллоном в ресторане гостиницы в Чебоксарах, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:11

2024-05-29T15:11

2024-05-29T15:17

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали при инциденте с разорвавшимся газовым баллоном в ресторане гостиницы в Чебоксарах, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии. "По оперативным данным, в результате происшествия в гостинице, расположенной по улице Ярославская в городе Чебоксары, пострадали 8 человек. Состояние 7 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии", - сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что сейчас проводится осмотр пострадавших, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Ранее прокуратура Чувашии сообщила, что в ресторане гостиницы на улице Ярославской в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением.

https://ria.ru/20240401/khlopok-1937039704.html

чебоксары

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2024

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происшествия, чебоксары