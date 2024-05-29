https://ria.ru/20240529/postradavshie-1949133752.html

Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах

Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах - РИА Новости, 29.05.2024

Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах

Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:44

2024-05-29T14:44

2024-05-29T14:48

происшествия

чебоксары

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949134117_0:41:574:364_1920x0_80_0_0_9050999c503f4a51a4a97490e727644e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, пострадали 7 человек, двое из них в больнице, остальным помощь оказана на месте", - заявил собеседник агентства.Ранее прокуратура Чувашии сообщила, что на улице Ярославской в помещении ресторана гостиницы, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с не бытовым газом.

https://ria.ru/20240527/baykal-1948554666.html

чебоксары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чебоксары