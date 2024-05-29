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Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах - РИА Новости, 29.05.2024
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14:44 29.05.2024 (обновлено: 14:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/postradavshie-1949133752.html
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах - РИА Новости, 29.05.2024
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах
Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:44
2024-05-29T14:48
происшествия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, пострадали 7 человек, двое из них в больнице, остальным помощь оказана на месте", - заявил собеседник агентства.Ранее прокуратура Чувашии сообщила, что на улице Ярославской в помещении ресторана гостиницы, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с не бытовым газом.
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происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах

Источник: семеро пострадали при разрыве баллона с газом в ресторане в Чебоксарах

© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской РеспубликеСпасатели на месте, где разорвался газовый баллон в Чебоксарах
Спасатели на месте, где разорвался газовый баллон в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Спасатели на месте, где разорвался газовый баллон в Чебоксарах
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"По предварительной информации, пострадали 7 человек, двое из них в больнице, остальным помощь оказана на месте", - заявил собеседник агентства.
Ранее прокуратура Чувашии сообщила, что на улице Ярославской в помещении ресторана гостиницы, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с не бытовым газом.
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ПроисшествияЧебоксары
 
 
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