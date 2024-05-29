https://ria.ru/20240529/postradavshie-1949133752.html
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах - РИА Новости, 29.05.2024
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах
Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:44
2024-05-29T14:44
2024-05-29T14:48
происшествия
чебоксары
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Семь человек пострадали из-за разорвавшегося газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, двое из них в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, пострадали 7 человек, двое из них в больнице, остальным помощь оказана на месте", - заявил собеседник агентства.Ранее прокуратура Чувашии сообщила, что на улице Ярославской в помещении ресторана гостиницы, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с не бытовым газом.
https://ria.ru/20240527/baykal-1948554666.html
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происшествия, чебоксары
Источник сообщил о пострадавших при разрыве баллона с газом в Чебоксарах
Источник: семеро пострадали при разрыве баллона с газом в ресторане в Чебоксарах