https://ria.ru/20240529/posolstvo-1949041510.html

СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова

СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова

Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение активистов с полицией, в ходе которого сотрудников правопорядка закидали камнями и... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:23

2024-05-29T06:23

2024-05-29T06:41

в мире

израиль

рафах (провинция)

мехико (штат)

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение активистов с полицией, в ходе которого сотрудников правопорядка закидали камнями и коктейлями Молотова - ожоги получили шесть человек, пострадали несколько журналистов, сообщило издание Telediario. "На данный момент есть четверо раненых полицейских мужчин и две женщины, в основном с ожогами различных частей тела, помощь им оказывают врачи" - говорится в материале Telediario со ссылкой на столичную полицию. По данным СМИ, которое вело репортаж с места событий, возле посольства Израиля во вторник вечером собрались около 80 человек, которые попытались прорваться через оцепление и сломать ограждения. Охрана посольства, которая перед акцией была усилена сотрудниками городской полиции, применила слезоточивый газ, после чего в них полетели камни и коктейли Молотова. Акция и столкновения с полицией, в которых, как сообщается, принимали участие в основном девушки, продлилась около двух часов и завершилась без задержаний. В ходе противостояния пострадали несколько журналистов, освещавших события. Поводом для акции протеста послужили недавние удары Израиля по палаточному лагерю на юге сектора Газа, в результате которых погибли, по данным палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек, десятки получили ранения. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html

https://ria.ru/20240405/aktsiya-1938151681.html

https://ria.ru/20231018/miting-1903715617.html

израиль

рафах (провинция)

мехико (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), мехико (штат), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году