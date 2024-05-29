Рейтинг@Mail.ru
СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 29.05.2024 (обновлено: 06:41 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/posolstvo-1949041510.html
СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова
СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова
Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение активистов с полицией, в ходе которого сотрудников правопорядка закидали камнями и... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:23
2024-05-29T06:41
в мире
израиль
рафах (провинция)
мехико (штат)
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg
МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение активистов с полицией, в ходе которого сотрудников правопорядка закидали камнями и коктейлями Молотова - ожоги получили шесть человек, пострадали несколько журналистов, сообщило издание Telediario. "На данный момент есть четверо раненых полицейских мужчин и две женщины, в основном с ожогами различных частей тела, помощь им оказывают врачи" - говорится в материале Telediario со ссылкой на столичную полицию. По данным СМИ, которое вело репортаж с места событий, возле посольства Израиля во вторник вечером собрались около 80 человек, которые попытались прорваться через оцепление и сломать ограждения. Охрана посольства, которая перед акцией была усилена сотрудниками городской полиции, применила слезоточивый газ, после чего в них полетели камни и коктейли Молотова. Акция и столкновения с полицией, в которых, как сообщается, принимали участие в основном девушки, продлилась около двух часов и завершилась без задержаний. В ходе противостояния пострадали несколько журналистов, освещавших события. Поводом для акции протеста послужили недавние удары Израиля по палаточному лагерю на юге сектора Газа, в результате которых погибли, по данным палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек, десятки получили ранения. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html
https://ria.ru/20240405/aktsiya-1938151681.html
https://ria.ru/20231018/miting-1903715617.html
израиль
рафах (провинция)
мехико (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_8337f160780c17cc40f450fb784b8639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), мехико (штат), биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Мехико (штат), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: протестующие атаковали посольство Израиля в Мехико коктейлями Молотова

Telediario: посольство Израиля в Мехико атаковали коктейлями Молотова

© РИА Новости / Лаура Домарт | Перейти в медиабанкПолицейский в защитной маске на улице Мехико
Полицейский в защитной маске на улице Мехико - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Лаура Домарт
Перейти в медиабанк
Полицейский в защитной маске на улице Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Акция протеста перед посольством Израиля в Мехико переросла в столкновение активистов с полицией, в ходе которого сотрудников правопорядка закидали камнями и коктейлями Молотова - ожоги получили шесть человек, пострадали несколько журналистов, сообщило издание Telediario.
"На данный момент есть четверо раненых полицейских мужчин и две женщины, в основном с ожогами различных частей тела, помощь им оказывают врачи" - говорится в материале Telediario со ссылкой на столичную полицию.
Столкновения между полицией и участниками пропалестинской акции в Париже - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Париже применили слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции
7 мая, 21:46
По данным СМИ, которое вело репортаж с места событий, возле посольства Израиля во вторник вечером собрались около 80 человек, которые попытались прорваться через оцепление и сломать ограждения. Охрана посольства, которая перед акцией была усилена сотрудниками городской полиции, применила слезоточивый газ, после чего в них полетели камни и коктейли Молотова.
Акция и столкновения с полицией, в которых, как сообщается, принимали участие в основном девушки, продлилась около двух часов и завершилась без задержаний. В ходе противостояния пострадали несколько журналистов, освещавших события.
Поводом для акции протеста послужили недавние удары Израиля по палаточному лагерю на юге сектора Газа, в результате которых погибли, по данным палестинской службы гражданской обороны, не менее 40 человек, десятки получили ранения. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Военная прокуратура израильской армии начала расследование в связи с авиаударом по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Брюсселе прошла пропалестинская акция
5 апреля, 22:04
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полиция применяет газ против участников марша в поддержку Палестины возле посольства Израиля в Афинах. 18 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Полиция применила газ против участников антиизраильского митинга в Афинах
18 октября 2023, 22:54
 
В миреИзраильРафах (провинция)Мехико (штат)Биньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала