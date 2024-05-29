https://ria.ru/20240529/poshliny-1949104502.html

Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм

Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм - РИА Новости, 29.05.2024

Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление минимум 50% доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на мероприятия... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:08

2024-05-29T13:08

2024-05-29T13:21

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление минимум 50% доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на мероприятия национального проекта по туризму, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240525/vino-1948341391.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, владимир путин, россия