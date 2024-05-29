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Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм - РИА Новости, 29.05.2024
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Туризм
 
13:08 29.05.2024 (обновлено: 13:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/poshliny-1949104502.html
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм - РИА Новости, 29.05.2024
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление минимум 50% доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на мероприятия... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:08
2024-05-29T13:21
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление минимум 50% доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на мероприятия национального проекта по туризму, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации:.. обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", - говорится в документе.Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240525/vino-1948341391.html
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новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
Половину доходов от роста пошлин на импортное вино направят на туризм

Половина пошлин на вино из недружественных стран пойдет на нацпроект по туризму

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкБутылки вина
Бутылки вина - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить направление минимум 50% доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран на мероприятия национального проекта по туризму, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:.. обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", - говорится в документе.
Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
ЕС в марте нарастил поставки вина в Россию до максимума с 2022 года
25 мая, 17:39
 
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