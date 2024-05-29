https://ria.ru/20240529/popov-1949213572.html
Защита генерала Попова обжаловала отказ перевести его под домашний арест
Защита генерала Попова обжаловала отказ перевести его под домашний арест - РИА Новости, 29.05.2024
Защита генерала Попова обжаловала отказ перевести его под домашний арест
Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова обжаловала отказ суда перевести его из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:33
2024-05-29T19:33
2024-05-29T19:39
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова обжаловала отказ суда перевести его из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский."Мы подали апелляционную жалобу на постановление 235 гарнизонного военного суда", - сказал собеседник агентства.В минувший понедельник 235 гарнизонный военный суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Кроме того, против его ходатайства выступал прокурор."Я считаю, что прокурор не имел права давать такое заключение: это исключительно право следователя, оно установлено уголовно-процессуальным законодательством. Прокурор призван надзирать за законностью прав человека", - добавил адвокат.По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
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вооруженные силы рф, иван попов (генерал), россия, происшествия, запорожская область
Вооруженные силы РФ, Иван Попов (генерал), Россия, Происшествия, Запорожская область
Защита генерала Попова обжаловала отказ перевести его под домашний арест
Защита обжаловала оставление в СИЗО экс-командующего 58-й армией Попова
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова обжаловала отказ суда перевести его из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Буйновский.
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление 235 гарнизонного военного суда", - сказал собеседник агентства.
В минувший понедельник 235 гарнизонный военный суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. Кроме того, против его ходатайства выступал прокурор.
"Я считаю, что прокурор не имел права давать такое заключение: это исключительно право следователя, оно установлено уголовно-процессуальным законодательством. Прокурор призван надзирать за законностью прав человека", - добавил адвокат.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области
в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).