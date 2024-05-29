https://ria.ru/20240529/pomoschnik-1949145872.html

"Лидеры цифровой трансформации" создадут помощника по выбору инвестплощадок

"Лидеры цифровой трансформации" создадут помощника по выбору инвестплощадок - РИА Новости, 29.05.2024

"Лидеры цифровой трансформации" создадут помощника по выбору инвестплощадок

Участники конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработают умного помощника по комплексному подбору инвестиционных площадок и объектов торгов, подать заявку РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:14

2024-05-29T15:14

2024-05-29T15:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Участники конкурса "Лидеры цифровой трансформации" разработают умного помощника по комплексному подбору инвестиционных площадок и объектов торгов, подать заявку можно до 5 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Инвестиционный портал – главный ресурс для столичного бизнеса. Портал позволяет подобрать меры поддержки, приобрести имущество от города, рассчитать стоимость открытия нового производства и многое другое. Только в прошлом году онлайн-сервисами воспользовались почти 200 тысяч раз. Мы постоянно расширяем возможности портала, в чем нам помогают подобные конкурсы. Так, в этом году мы предлагаем участникам хакатона создать веб-сервис для комплексного подбора площадок и других полезных сервисов по критериям, которые задаст пользователь", – приводит пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Он добавил, что помощник на основе искусственного интеллекта поможет быстрее получить персонализированную информацию о сервисах портала.Отмечается, что конкурс пройдет уже в шестой раз. В прошлом году 36 команд решали задачу департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы по созданию инвестиционного калькулятора, позволяющего рассчитать затраты на создание нового промышленного производства.По данным пресс-службы, "Лидеры цифровой трансформации" – самый масштабный хакатон страны по разработке новых цифровых решений для города и бизнеса. В конкурсе могут принять участие ИТ-специалисты старше 18 лет, для этого нужно подать заявку на странице проекта Агентства инноваций до 5 июня. Организатором конкурса выступает столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, а оператором – Агентство инноваций Москвы.

https://ria.ru/20240529/proizvodstvo-1949108974.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский