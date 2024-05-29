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В Польше заявили, что не ограничивают Украину в использовании оружия - РИА Новости, 29.05.2024
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10:45 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/polsha-1949070670.html
В Польше заявили, что не ограничивают Украину в использовании оружия
В Польше заявили, что не ограничивают Украину в использовании оружия - РИА Новости, 29.05.2024
В Польше заявили, что не ограничивают Украину в использовании оружия
Власти Польши никак не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:45
2024-05-29T10:45
россия
украина
польша
йенс столтенберг
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Власти Польши никак не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. "На польское оружие, которое мы передаем Украине, ограничений нет. Украинцы могут воевать так, как хотят", - сказал он. "Я считаю, что западные страны тоже должны отменить такие ограничения", - добавил Томчик. По его словам, Польша продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи Украине. "Готовится 45", - сказал он. "В сумме стоимость на сегодня составляет 15-20 млрд злотых (3,75-4 млрд долларов)", - указал представитель оборонного ведомства. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897289713.html
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россия, украина, польша, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Польша, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире, В мире
В мире
В Польше заявили, что не ограничивают Украину в использовании оружия

Минобороны Польши: Киев может воевать предоставленным оружием, как хочет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Власти Польши никак не ограничивают украинскую армию в возможности использования польского оружия, в том числе и против России, заявил в эфире радиостанции Zet заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.
"На польское оружие, которое мы передаем Украине, ограничений нет. Украинцы могут воевать так, как хотят", - сказал он. "Я считаю, что западные страны тоже должны отменить такие ограничения", - добавил Томчик.
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По его словам, Польша продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи Украине. "Готовится 45", - сказал он. "В сумме стоимость на сегодня составляет 15-20 млрд злотых (3,75-4 млрд долларов)", - указал представитель оборонного ведомства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, и он считает, что "пришло время снять и другие ограничения".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
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