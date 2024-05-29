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В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года - РИА Новости, 29.05.2024
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09:47 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/pogoda-1949058503.html
В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года
В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года - РИА Новости, 29.05.2024
В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года
Ночь 29 мая оказалась самой теплой с начала года в центре Москвы, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:47
2024-05-29T09:47
общество
москва
садовое кольцо (москва)
московская область (подмосковье)
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ночь 29 мая оказалась самой теплой с начала года в центре Москвы, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.&quot;Ночь 29 мая в центре Москвы оказалась самой теплой с начала года. На Балчуге минимальная температура составила плюс 18,1 градуса. За пределами Садового кольца ночью было от плюс 12 до плюс 15 градусов, что не превысило минимальную температуру, наблюдавшуюся 21 мая&quot;, - написала Позднякова.Она отметила, что в юго-восточных районах Подмосковья ночь была теплее, чем в западных, где температура была ниже плюс 10 градусов. "Ближайшие ночи в столичном регионе будут теплее на 2-3 градуса. А в Москве они станут уже душными", - отметила Позднякова.
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общество, москва, садовое кольцо (москва), московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Садовое кольцо (Москва), Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова, Экология в России
В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года

Позднякова: в Москве ночью минимальная температура составила плюс 18,1 градуса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонец мая в Москве
Конец мая в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ночь 29 мая оказалась самой теплой с начала года в центре Москвы, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«

"Ночь 29 мая в центре Москвы оказалась самой теплой с начала года. На Балчуге минимальная температура составила плюс 18,1 градуса. За пределами Садового кольца ночью было от плюс 12 до плюс 15 градусов, что не превысило минимальную температуру, наблюдавшуюся 21 мая", - написала Позднякова.

Она отметила, что в юго-восточных районах Подмосковья ночь была теплее, чем в западных, где температура была ниже плюс 10 градусов.
"Ближайшие ночи в столичном регионе будут теплее на 2-3 градуса. А в Москве они станут уже душными", - отметила Позднякова.
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ОбществоМоскваСадовое кольцо (Москва)Московская область (Подмосковье)Татьяна ПоздняковаЭкология в России
 
 
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