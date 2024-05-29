https://ria.ru/20240529/pogoda-1949058503.html

В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года

В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года - РИА Новости, 29.05.2024

В Москве ночь 29 мая стала самой теплой с начала года

Ночь 29 мая оказалась самой теплой с начала года в центре Москвы, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:47

2024-05-29T09:47

2024-05-29T09:47

общество

москва

садовое кольцо (москва)

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ночь 29 мая оказалась самой теплой с начала года в центре Москвы, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале."Ночь 29 мая в центре Москвы оказалась самой теплой с начала года. На Балчуге минимальная температура составила плюс 18,1 градуса. За пределами Садового кольца ночью было от плюс 12 до плюс 15 градусов, что не превысило минимальную температуру, наблюдавшуюся 21 мая", - написала Позднякова.Она отметила, что в юго-восточных районах Подмосковья ночь была теплее, чем в западных, где температура была ниже плюс 10 градусов. "Ближайшие ночи в столичном регионе будут теплее на 2-3 градуса. А в Москве они станут уже душными", - отметила Позднякова.

https://ria.ru/20240525/pogoda-1948274899.html

москва

садовое кольцо (москва)

московская область (подмосковье)

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общество, москва, садовое кольцо (москва), московская область (подмосковье), татьяна позднякова, экология в россии