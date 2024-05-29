https://ria.ru/20240529/pogoda-1949050767.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Солнечная и сухая погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха в столице составит до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:47

2024-05-29T08:47

2024-05-29T08:48

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145873_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_9ba8b5125807fe455d73c077a889e0a7.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха в столице составит до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления, благодаря чему будет преобладать относительно солнечная, сухая и по-летнему теплая погода. В Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но в Подмосковье во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, с 80-процентной вероятностью не исключена гроза", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается южной четверти, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. "Температура воздуха в столице плюс 27 - плюс 29, по области плюс 25 - плюс 30. Такой температурный фон считается аномально высоким – то есть на 10 градусов выше положенной в конце весны климатической нормы. Кроме того, сегодня будет самый жаркий день с начала текущего года. Показания барометров будут падать и составят 748 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.

https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html

https://ria.ru/20240527/tayfun-1948515871.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода