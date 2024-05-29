https://ria.ru/20240529/pogoda-1949050767.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Солнечная и сухая погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха в столице составит до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:47
2024-05-29T08:47
2024-05-29T08:48
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Солнечная и сухая погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха в столице составит до 29 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится малоградиентным барическим полем повышенного атмосферного давления, благодаря чему будет преобладать относительно солнечная, сухая и по-летнему теплая погода. В Москве ожидается переменная облачность, без существенных осадков, но в Подмосковье во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, с 80-процентной вероятностью не исключена гроза", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается южной четверти, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. "Температура воздуха в столице плюс 27 - плюс 29, по области плюс 25 - плюс 30. Такой температурный фон считается аномально высоким – то есть на 10 градусов выше положенной в конце весны климатической нормы. Кроме того, сегодня будет самый жаркий день с начала текущего года. Показания барометров будут падать и составят 748 миллиметров ртутного столба", - рассказал синоптик.
https://ria.ru/20240524/pogoda-1948060028.html
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РИА Новости
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается солнечная погода и до 29 градусов тепла