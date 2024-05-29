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Жителя Кисловодска арестовали за поджог венков на мемориале - РИА Новости, 29.05.2024
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21:21 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/podzhog-1949228923.html
Жителя Кисловодска арестовали за поджог венков на мемориале
Жителя Кисловодска арестовали за поджог венков на мемориале - РИА Новости, 29.05.2024
Жителя Кисловодска арестовали за поджог венков на мемориале
Местного жителя заключили под стражу после того, как он сжег венки на мемориале "Воинская слава" в городе Кисловодске, сообщает СУСК России по Ставропольскому... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:21
2024-05-29T21:21
происшествия
кисловодск
россия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Местного жителя заключили под стражу после того, как он сжег венки на мемориале "Воинская слава" в городе Кисловодске, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. "По ходатайству следователя СК России житель Кисловодска заключен под стражу. Следственными органами краевого управления СК России продолжается расследование уголовного дела по факту повреждения мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в городе Кисловодске (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что ночью 28 мая местный житель, находясь на мемориале "Воинская Слава" в городе Кисловодске, сжег в "Вечном огне" памятные венки. По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате преступных действий повредилась часть мемориала, в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы, и бордюрный камень вокруг самой звезды. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
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происшествия, кисловодск, россия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кисловодск, Россия, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кисловодска арестовали за поджог венков на мемориале

Жителя Кисловодска арестовали за поджог венков на мемориале "Воинская слава"

© РИА Новости / Игорь Катаев | Перейти в медиабанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Игорь Катаев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Местного жителя заключили под стражу после того, как он сжег венки на мемориале "Воинская слава" в городе Кисловодске, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю.
«
"По ходатайству следователя СК России житель Кисловодска заключен под стражу. Следственными органами краевого управления СК России продолжается расследование уголовного дела по факту повреждения мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны в городе Кисловодске (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что ночью 28 мая местный житель, находясь на мемориале "Воинская Слава" в городе Кисловодске, сжег в "Вечном огне" памятные венки. По словам главы курорта Евгения Моисеева, в результате преступных действий повредилась часть мемориала, в том числе пятиконечная звезда, через которую поступает пламя огня Вечной славы, и бордюрный камень вокруг самой звезды. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.
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