https://ria.ru/20240529/podgotovka-1949123547.html

Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня

Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня - РИА Новости, 29.05.2024

Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня

Подготовку главного спортивного объекта VIII МСИ "Дети Азии" - стадиона "Туймаада", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, завершат к 9 июня, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:16

2024-05-29T14:16

2024-05-29T14:16

республика саха (якутия)

якутск

владимир максимов

айсен николаев

северо-восточный федеральный университет

дети азии

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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Подготовку главного спортивного объекта VIII МСИ "Дети Азии" - стадиона "Туймаада", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, завершат к 9 июня, сообщил журналистам директор республиканской Спортивной школы по футболу Николай Цыпандин."Стадион "Туймаада" имени Н.Н.Тарского является главным объектом предстоящих Игр "Дети Азии". Здесь 26 июня состоится церемония открытия, с 28 июня по 3 июля пройдут соревнования по легкой атлетике и 6 июля - церемония закрытия международных спортивных игр. На сегодня в стадионе завершены работы по ремонту фасада, покраски навеса западной трибуны, перепланировка внутренних помещений, замена водоснабжения и водоотведения, замена отопления и электрики... Установлена современная система безопасности: пожарная сигнализация, видеонаблюдения, система оповещения, система контроля удаленного доступа... Завершение всех ремонтных работ запланировано к 9 июня", - рассказал Цыпандин.В рамках подготовки к VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" в Якутске подходит к концу и ремонт в семи детско-юношеских спортивных школах. Всего будут задействованы 17 объектов для проведения соревнований, размещения, питания спортивных делегаций и волонтеров. В ходе пресс-тура журналисты посетили бассейн "Чолбон", спортивный комплекс "50 лет Победы" и Центр спортивной подготовки "Триумф".Наряду с ремонтными и строительными работами организаторы набирают персонал. Как рассказал руководитель отряда контролеров-распределителей МСИ "Дети Азии", генеральный директор ООО "Кана 99" Николай Дьячковский, 300 местных студентов прошли отбор для того, чтобы стать контролерами-распределителями на Играх. Все они владеют английским языком. Ребята будут задействованы в обеспечении безопасности на всех 17 объектах "Дети Азии"."Преподаватели приехали из города Хабаровска, представляют предприятие "Славянский лев". Сегодня на базе Центра спортивной подготовки "Триумф" в Якутске проходят практические занятия, в ходе которых ребят учат работать во входных группах, в трибунах, на распределении зрителей и участников. Все 300 контролеров-распределителей местные, среди них студенты СВФУ, Юридического полицейского колледжа. Работать будут на безвозмездной основе, но по окончанию получат удостоверение федерального образца, дающее право работать на крупных площадках спортивных мероприятий", - рассказал он.Ранее сообщалось о том, что VIII международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов сообщил РИА Новости о том, что для участия в Играх в Якутск приедут более трех тысяч спортсменов из 26 стран.Президент России Владимир Путин ранее назвал "Дети Азии" "одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта". По словам Главы Якутии Айсена Николаева, VIII Игры "Дети Азии" в республике станут одним из крупнейших международных соревнований на территории страны в 2024 году и пройдут на самом высоком организационном уровне.

https://ria.ru/20240527/yakutsk-1948707100.html

https://ria.ru/20240524/plitukhin-1948097713.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, владимир максимов, айсен николаев, северо-восточный федеральный университет, дети азии