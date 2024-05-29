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Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня - РИА Новости, 29.05.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
14:16 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/podgotovka-1949123547.html
Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня
Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня - РИА Новости, 29.05.2024
Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня
Подготовку главного спортивного объекта VIII МСИ "Дети Азии" - стадиона "Туймаада", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, завершат к 9 июня, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:16
2024-05-29T14:16
республика саха (якутия)
якутск
владимир максимов
айсен николаев
северо-восточный федеральный университет
дети азии
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Подготовку главного спортивного объекта VIII МСИ "Дети Азии" - стадиона "Туймаада", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, завершат к 9 июня, сообщил журналистам директор республиканской Спортивной школы по футболу Николай Цыпандин."Стадион "Туймаада" имени Н.Н.Тарского является главным объектом предстоящих Игр "Дети Азии". Здесь 26 июня состоится церемония открытия, с 28 июня по 3 июля пройдут соревнования по легкой атлетике и 6 июля - церемония закрытия международных спортивных игр. На сегодня в стадионе завершены работы по ремонту фасада, покраски навеса западной трибуны, перепланировка внутренних помещений, замена водоснабжения и водоотведения, замена отопления и электрики... Установлена современная система безопасности: пожарная сигнализация, видеонаблюдения, система оповещения, система контроля удаленного доступа... Завершение всех ремонтных работ запланировано к 9 июня", - рассказал Цыпандин.В рамках подготовки к VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" в Якутске подходит к концу и ремонт в семи детско-юношеских спортивных школах. Всего будут задействованы 17 объектов для проведения соревнований, размещения, питания спортивных делегаций и волонтеров. В ходе пресс-тура журналисты посетили бассейн "Чолбон", спортивный комплекс "50 лет Победы" и Центр спортивной подготовки "Триумф".Наряду с ремонтными и строительными работами организаторы набирают персонал. Как рассказал руководитель отряда контролеров-распределителей МСИ "Дети Азии", генеральный директор ООО "Кана 99" Николай Дьячковский, 300 местных студентов прошли отбор для того, чтобы стать контролерами-распределителями на Играх. Все они владеют английским языком. Ребята будут задействованы в обеспечении безопасности на всех 17 объектах "Дети Азии"."Преподаватели приехали из города Хабаровска, представляют предприятие "Славянский лев". Сегодня на базе Центра спортивной подготовки "Триумф" в Якутске проходят практические занятия, в ходе которых ребят учат работать во входных группах, в трибунах, на распределении зрителей и участников. Все 300 контролеров-распределителей местные, среди них студенты СВФУ, Юридического полицейского колледжа. Работать будут на безвозмездной основе, но по окончанию получат удостоверение федерального образца, дающее право работать на крупных площадках спортивных мероприятий", - рассказал он.Ранее сообщалось о том, что VIII международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов сообщил РИА Новости о том, что для участия в Играх в Якутск приедут более трех тысяч спортсменов из 26 стран.Президент России Владимир Путин ранее назвал "Дети Азии" "одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта". По словам Главы Якутии Айсена Николаева, VIII Игры "Дети Азии" в республике станут одним из крупнейших международных соревнований на территории страны в 2024 году и пройдут на самом высоком организационном уровне.
https://ria.ru/20240527/yakutsk-1948707100.html
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якутск, владимир максимов, айсен николаев, северо-восточный федеральный университет, дети азии
Республика Саха (Якутия), Якутск, Владимир Максимов, Айсен Николаев, Северо-Восточный федеральный университет, Дети Азии

Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня

© РИА Новости / Майя АкимоваПодготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня
Подготовку главного спортивного объекта Детей Азии завершат к 9 июня - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Майя Акимова
Подготовку главного спортивного объекта "Детей Азии" завершат к 9 июня
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Подготовку главного спортивного объекта VIII МСИ "Дети Азии" - стадиона "Туймаада", где пройдут церемонии открытия и закрытия Игр, завершат к 9 июня, сообщил журналистам директор республиканской Спортивной школы по футболу Николай Цыпандин.
"Стадион "Туймаада" имени Н.Н.Тарского является главным объектом предстоящих Игр "Дети Азии". Здесь 26 июня состоится церемония открытия, с 28 июня по 3 июля пройдут соревнования по легкой атлетике и 6 июля - церемония закрытия международных спортивных игр. На сегодня в стадионе завершены работы по ремонту фасада, покраски навеса западной трибуны, перепланировка внутренних помещений, замена водоснабжения и водоотведения, замена отопления и электрики... Установлена современная система безопасности: пожарная сигнализация, видеонаблюдения, система оповещения, система контроля удаленного доступа... Завершение всех ремонтных работ запланировано к 9 июня", - рассказал Цыпандин.
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В рамках подготовки к VIII Международным спортивным играм "Дети Азии" в Якутске подходит к концу и ремонт в семи детско-юношеских спортивных школах. Всего будут задействованы 17 объектов для проведения соревнований, размещения, питания спортивных делегаций и волонтеров. В ходе пресс-тура журналисты посетили бассейн "Чолбон", спортивный комплекс "50 лет Победы" и Центр спортивной подготовки "Триумф".
Наряду с ремонтными и строительными работами организаторы набирают персонал. Как рассказал руководитель отряда контролеров-распределителей МСИ "Дети Азии", генеральный директор ООО "Кана 99" Николай Дьячковский, 300 местных студентов прошли отбор для того, чтобы стать контролерами-распределителями на Играх. Все они владеют английским языком. Ребята будут задействованы в обеспечении безопасности на всех 17 объектах "Дети Азии".
"Преподаватели приехали из города Хабаровска, представляют предприятие "Славянский лев". Сегодня на базе Центра спортивной подготовки "Триумф" в Якутске проходят практические занятия, в ходе которых ребят учат работать во входных группах, в трибунах, на распределении зрителей и участников. Все 300 контролеров-распределителей местные, среди них студенты СВФУ, Юридического полицейского колледжа. Работать будут на безвозмездной основе, но по окончанию получат удостоверение федерального образца, дающее право работать на крупных площадках спортивных мероприятий", - рассказал он.
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24 мая, 13:14
Ранее сообщалось о том, что VIII международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.
Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов сообщил РИА Новости о том, что для участия в Играх в Якутск приедут более трех тысяч спортсменов из 26 стран.
Президент России Владимир Путин ранее назвал "Дети Азии" "одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта". По словам Главы Якутии Айсена Николаева, VIII Игры "Дети Азии" в республике станут одним из крупнейших международных соревнований на территории страны в 2024 году и пройдут на самом высоком организационном уровне.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскВладимир МаксимовАйсен НиколаевСеверо-Восточный федеральный университетДети Азии
 
 
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