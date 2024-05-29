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Поддержка МСП на селе в Татарстане по нацпроекту составит 364,2 млн рублей - РИА Новости, 29.05.2024
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Республика Татарстан
 
20:58 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/podderzhka-1949226209.html
Поддержка МСП на селе в Татарстане по нацпроекту составит 364,2 млн рублей
Поддержка МСП на селе в Татарстане по нацпроекту составит 364,2 млн рублей - РИА Новости, 29.05.2024
Поддержка МСП на селе в Татарстане по нацпроекту составит 364,2 млн рублей
Финансирование по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках нацпроекта составит в Татарстане в текущем году... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:58
2024-05-29T20:58
республика татарстан
россия
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости. Финансирование по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках нацпроекта составит в Татарстане в текущем году 364,2 миллиона рублей, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. В Татарстане стартовали семинары-совещания по вопросам повышения деловой активности сельского населения, развития малых форм хозяйствования и сельских территорий в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "На текущий год сумма финансирования по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" составляет 364,2 миллиона рублей, из них 148,6 миллиона рублей - на проект "Агростартап", 215,6 миллиона рублей - на субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам", - сказал Зяббаров в ходе семинара. Он отметил, что федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" реализуется в республике с 2019 года. В его рамках на принципах софинансирования (81% - из бюджета РФ, 19% - из бюджета Татарстана) осуществляются мероприятия государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Грантовая поддержка "Агростартап" предусмотрена для старта деятельности начинающих предпринимателей. На эти цели в прошлом году было выделено 49,9 миллиона рублей. Благодаря гранту создаются рабочие места, увеличивается производство сельхозпродукции. За счет гранта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами уже создано 489 рабочих мест. Также грантовая поддержка позволила увеличить поголовье крупного рогатого скота на 8,9 тысячи голов, птицы - на 146,2 тысячи голов, овец на 2,8 тысячи голов. Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции с 2019 года получили 82 кооператива на общую сумму 805,5 миллиона рублей. Приобретены 21 единица сельхозтехники, 32 единицы специализированного автотранспорта, 54 единицы оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, КРС, птица, саженцы. Благодаря федеральному проекту "Акселерация субъектов МСП" с 2019 года число работающих кооперативов увеличилось на 90 и составило 210 единиц, денежная выручка выросла на 11,3 миллиарда рублей или в пять раз.
https://ria.ru/20240303/elabuga-1930821299.html
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россия, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), республика татарстан (татарстан), казань
Республика Татарстан, Россия, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Республика Татарстан (Татарстан), Казань

Поддержка МСП на селе в Татарстане по нацпроекту составит 364,2 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 29 мая — РИА Новости. Финансирование по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках нацпроекта составит в Татарстане в текущем году 364,2 миллиона рублей, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
В Татарстане стартовали семинары-совещания по вопросам повышения деловой активности сельского населения, развития малых форм хозяйствования и сельских территорий в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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"На текущий год сумма финансирования по федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" составляет 364,2 миллиона рублей, из них 148,6 миллиона рублей - на проект "Агростартап", 215,6 миллиона рублей - на субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам и переработчикам", - сказал Зяббаров в ходе семинара.
Он отметил, что федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" реализуется в республике с 2019 года. В его рамках на принципах софинансирования (81% - из бюджета РФ, 19% - из бюджета Татарстана) осуществляются мероприятия государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
Грантовая поддержка "Агростартап" предусмотрена для старта деятельности начинающих предпринимателей. На эти цели в прошлом году было выделено 49,9 миллиона рублей. Благодаря гранту создаются рабочие места, увеличивается производство сельхозпродукции. За счет гранта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами уже создано 489 рабочих мест. Также грантовая поддержка позволила увеличить поголовье крупного рогатого скота на 8,9 тысячи голов, птицы - на 146,2 тысячи голов, овец на 2,8 тысячи голов.
Субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции с 2019 года получили 82 кооператива на общую сумму 805,5 миллиона рублей. Приобретены 21 единица сельхозтехники, 32 единицы специализированного автотранспорта, 54 единицы оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, КРС, птица, саженцы.
Благодаря федеральному проекту "Акселерация субъектов МСП" с 2019 года число работающих кооперативов увеличилось на 90 и составило 210 единиц, денежная выручка выросла на 11,3 миллиарда рублей или в пять раз.
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Республика ТатарстанРоссияМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Республика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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