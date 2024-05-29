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На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/pobeda-1949233242.html
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России - РИА Новости, 29.05.2024
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России
Победа России в конфликте на Украине может привести к началу разрушения НАТО, заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T22:07
2024-05-29T22:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине может привести к началу разрушения НАТО, заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко. "Устойчивость НАТО более хрупка, чем мы думаем. И победа (президента России Владимира) Путина может привести к тому, что самый успешный в мире альянс начнёт разрушаться", - написала Гливко в статье для британской газеты Telegraph. Бывший депутат украинского парламента отметила, что, учитывая существующие разногласия в НАТО, вполне вероятно, что многие страны-члены отдадут приоритет собственной обороне, а не защите более слабых союзников. Гливко считает, что пока Россия будет "добиваться успехов в Европе", Китай, скорее всего, будет расширять свое влияние в Азии, а Индия, вероятно, будет стремиться укрепить свои позиции на Глобальном Юге. Страны Африки якобы будут склонны бросить вызов основам мирового порядка, некоторые страны Латинской Америки пойдут по аналогичной траектории, пишет она. "Если Украина падёт, это будет не просто конец одной страны, это потенциально приведёт к распаду НАТО и установившегося мирового порядка, каким мы его знаем", - подчеркивает Гливко. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают своё население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240301/gosduma-1930412557.html
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россия, украина, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
На Украине предрекли распад НАТО из-за победы России

Экс-депутат Рады: победа РФ в конфликте может привести к началу разрушения НАТО

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине может привести к началу разрушения НАТО, заявила бывший депутат украинского парламента Алена Гливко.
«
"Устойчивость НАТО более хрупка, чем мы думаем. И победа (президента России Владимира) Путина может привести к тому, что самый успешный в мире альянс начнёт разрушаться", - написала Гливко в статье для британской газеты Telegraph.
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Бывший депутат украинского парламента отметила, что, учитывая существующие разногласия в НАТО, вполне вероятно, что многие страны-члены отдадут приоритет собственной обороне, а не защите более слабых союзников.
Гливко считает, что пока Россия будет "добиваться успехов в Европе", Китай, скорее всего, будет расширять свое влияние в Азии, а Индия, вероятно, будет стремиться укрепить свои позиции на Глобальном Юге. Страны Африки якобы будут склонны бросить вызов основам мирового порядка, некоторые страны Латинской Америки пойдут по аналогичной траектории, пишет она.
«
"Если Украина падёт, это будет не просто конец одной страны, это потенциально приведёт к распаду НАТО и установившегося мирового порядка, каким мы его знаем", - подчеркивает Гливко.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают своё население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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