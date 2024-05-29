https://ria.ru/20240529/pobeda-1949214237.html

Морозов: победа Трансмашхолдинга в конкурсе РСПП — результат большой работы

Морозов: победа Трансмашхолдинга в конкурсе РСПП — результат большой работы - РИА Новости, 29.05.2024

Морозов: победа Трансмашхолдинга в конкурсе РСПП — результат большой работы

Присуждение Гран-при Трансмашхолдингу (ТМХ) на Всероссийском конкурсе "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2023" является результатом... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:33

2024-05-29T19:33

2024-05-29T19:35

технологии

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Присуждение Гран-при Трансмашхолдингу (ТМХ) на Всероссийском конкурсе "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2023" является результатом большой работы, которую компания проводит в направлении устойчивого развития, безопасного и производительного труда, сообщил первый заместитель генерального директора ТМХ Александр Морозов. По данным пресс-службы компании, в нынешнем году ТМХ подал заявки на конкурс в трех номинациях из 14: "За динамичное развитие бизнеса", "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" и "За высокотехнологичный проект". Также были представлены несколько разработок, главной из которых стал магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, созданный для работы на БАМе. Конкурс "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" является ежегодным, проводится с 2008 года. Его целью является содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение на основе экономических, социальных и экологических показателей наиболее динамично развивающихся отечественных компаний, обеспечивающих технологический суверенитет нашей страны. Как сообщается на сайте РСПП, в число победителей конкурса также вошли – ПАО "ФосАгро", АО "Пигмент", ООО "Группа Орсинтез", ПАО "Макрон", компания "Металлоинвест" и другие. Эти компании оказались среди победителей в различных номинациях.

https://ria.ru/20240529/rspp-1949027657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, российский союз промышленников и предпринимателей, трансмашхолдинг