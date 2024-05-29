Морозов: победа Трансмашхолдинга в конкурсе РСПП — результат большой работы
© Фото : пресс-служба АО "ТМХ"Вручение Гран-при Трансмашхолдингу (ТМХ) на Всероссийском конкурсе "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2023"
© Фото : пресс-служба АО "ТМХ"
Вручение Гран-при Трансмашхолдингу (ТМХ) на Всероссийском конкурсе "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2023"
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Присуждение Гран-при Трансмашхолдингу (ТМХ) на Всероссийском конкурсе "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2023" является результатом большой работы, которую компания проводит в направлении устойчивого развития, безопасного и производительного труда, сообщил первый заместитель генерального директора ТМХ Александр Морозов.
По данным пресс-службы компании, в нынешнем году ТМХ подал заявки на конкурс в трех номинациях из 14: "За динамичное развитие бизнеса", "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" и "За высокотехнологичный проект". Также были представлены несколько разработок, главной из которых стал магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28, созданный для работы на БАМе.
Конкурс "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость" является ежегодным, проводится с 2008 года. Его целью является содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение на основе экономических, социальных и экологических показателей наиболее динамично развивающихся отечественных компаний, обеспечивающих технологический суверенитет нашей страны.
Как сообщается на сайте РСПП, в число победителей конкурса также вошли – ПАО "ФосАгро", АО "Пигмент", ООО "Группа Орсинтез", ПАО "Макрон", компания "Металлоинвест" и другие. Эти компании оказались среди победителей в различных номинациях.