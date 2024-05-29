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Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 29.05.2024
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12:51 29.05.2024 (обновлено: 13:10 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/peskov-1949100701.html
Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию - РИА Новости, 29.05.2024
Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:51
2024-05-29T13:10
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Далее в середине дня президент проведет в Кремле в Большом Кремлевском дворце расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Весьма обстоятельное будет, предметное мероприятие. Будет вступительное слово", - сказал Песков.Он отметил, что те, кто присутствуют на мероприятии, смогут по его завершении пообщаться с выступающими. Среди выступающих будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который председательствует в комиссии Госсовета по здравоохранению, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию по соцполитике, также возможно будет выступать вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Артюхов Дмитрий будет - Ямало-Ненецкий автономный округ, он ведет направление молодежной политики в Госсовете. Андрей Воробьёв - по направлению коммуникация, связь, цифровая экономика. Цыденов, Бурятия (Алексей Цыденов, глава региона) по направлению транспорт, ну и по экономике и финансам - (Алексей) Текслер, губернатор Челябинской области будет говорить. Поэтому насыщенное мероприятие мы ожидаем", - сказал Песков.Он добавил, что после этого мероприятия у президента запланировано несколько рабочих встреч, уже непубличных.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Песков: Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Далее в середине дня президент проведет в Кремле в Большом Кремлевском дворце расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Весьма обстоятельное будет, предметное мероприятие. Будет вступительное слово", - сказал Песков.
Он отметил, что те, кто присутствуют на мероприятии, смогут по его завершении пообщаться с выступающими. Среди выступающих будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который председательствует в комиссии Госсовета по здравоохранению, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию по соцполитике, также возможно будет выступать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Артюхов Дмитрий будет - Ямало-Ненецкий автономный округ, он ведет направление молодежной политики в Госсовете. Андрей Воробьёв - по направлению коммуникация, связь, цифровая экономика. Цыденов, Бурятия (Алексей Цыденов, глава региона) по направлению транспорт, ну и по экономике и финансам - (Алексей) Текслер, губернатор Челябинской области будет говорить. Поэтому насыщенное мероприятие мы ожидаем", - сказал Песков.
Он добавил, что после этого мероприятия у президента запланировано несколько рабочих встреч, уже непубличных.
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