Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Песков: Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Кремле расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Далее в середине дня президент проведет в Кремле в Большом Кремлевском дворце расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Весьма обстоятельное будет, предметное мероприятие. Будет вступительное слово", - сказал Песков.
Он отметил, что те, кто присутствуют на мероприятии, смогут по его завершении пообщаться с выступающими. Среди выступающих будет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который председательствует в комиссии Госсовета по здравоохранению, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию по соцполитике, также возможно будет выступать вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Артюхов Дмитрий будет - Ямало-Ненецкий автономный округ, он ведет направление молодежной политики в Госсовете. Андрей Воробьёв - по направлению коммуникация, связь, цифровая экономика. Цыденов, Бурятия (Алексей Цыденов, глава региона) по направлению транспорт, ну и по экономике и финансам - (Алексей) Текслер, губернатор Челябинской области будет говорить. Поэтому насыщенное мероприятие мы ожидаем", - сказал Песков.
Он добавил, что после этого мероприятия у президента запланировано несколько рабочих встреч, уже непубличных.