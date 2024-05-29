https://ria.ru/20240529/peskov-1949078921.html

Песков рассказал о политической и правовой системе Украины

Песков рассказал о политической и правовой системе Украины - РИА Новости, 29.05.2024

Песков рассказал о политической и правовой системе Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, но определенные... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:15

2024-05-29T11:15

2024-05-29T11:16

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, но определенные противоречия там есть. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы по поводу легитимности украинской власти должна дать политическая и правовая система Украины. "Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать, то есть они должны давать свое какое-то заключение, свой вердикт. Тем более, что президент обратил внимание на определенные противоречия", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, есть ли сейчас на Украине политическая и правовая система.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949076581.html

https://ria.ru/20240528/peskov-1948885251.html

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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин