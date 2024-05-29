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Песков рассказал о политической и правовой системе Украины - РИА Новости, 29.05.2024
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11:15 29.05.2024 (обновлено: 11:16 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/peskov-1949078921.html
Песков рассказал о политической и правовой системе Украины
Песков рассказал о политической и правовой системе Украины - РИА Новости, 29.05.2024
Песков рассказал о политической и правовой системе Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, но определенные... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:15
2024-05-29T11:16
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, но определенные противоречия там есть. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы по поводу легитимности украинской власти должна дать политическая и правовая система Украины. "Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать, то есть они должны давать свое какое-то заключение, свой вердикт. Тем более, что президент обратил внимание на определенные противоречия", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, есть ли сейчас на Украине политическая и правовая система.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949076581.html
https://ria.ru/20240528/peskov-1948885251.html
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украина, россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков рассказал о политической и правовой системе Украины

Песков: атрибуты правовой системы на Украине есть и должны функционировать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атрибуты политической и правовой системы на Украине есть и они должны функционировать, но определенные противоречия там есть.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы по поводу легитимности украинской власти должна дать политическая и правовая система Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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"Атрибуты этой системы есть, и они должны функционировать, то есть они должны давать свое какое-то заключение, свой вердикт. Тем более, что президент обратил внимание на определенные противоречия", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, есть ли сейчас на Украине политическая и правовая система.
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УкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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