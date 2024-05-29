Рейтинг@Mail.ru
Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 29.05.2024 (обновлено: 02:29 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/pensiya-1949033310.html
Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного
Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного - РИА Новости, 29.05.2024
Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного
Многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а четверых - на 4 года ранее, рассказала РИА... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T02:25
2024-05-29T02:29
общество
светлана бессараб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909099950_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_e2f2ded9cb69dda69110a194ddb80b30.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а четверых - на 4 года ранее, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Матери, родившие и воспитавшие троих детей до 8 лет, имеют право на досрочную пенсию, на 3 года ранее общеустановленного возраста. Четырех детей - на 4 года ранее", - сказала она. Женщина, которая родила и воспитала пятерых и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет, как и мать двоих детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, заключила парламентарий.
https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909099950_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e562e7a66d295513cf2a3cb9a7db97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного

Бессараб: многодетные матери могут выйти на пенсию раньше положенного возраста

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Девушка с ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а четверых - на 4 года ранее, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
"Матери, родившие и воспитавшие троих детей до 8 лет, имеют право на досрочную пенсию, на 3 года ранее общеустановленного возраста. Четырех детей - на 4 года ранее", - сказала она.
Пожилая пара катается на велосипедах в парке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию
5 января, 02:17
Женщина, которая родила и воспитала пятерых и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет, как и мать двоих детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, заключила парламентарий.
 
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала