https://ria.ru/20240529/pensiya-1949033310.html

Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного

Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного - РИА Новости, 29.05.2024

Многодетным матерям напомнили о праве выйти на пенсию раньше положенного

Многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а четверых - на 4 года ранее, рассказала РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T02:25

2024-05-29T02:25

2024-05-29T02:29

общество

светлана бессараб

госдума рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а четверых - на 4 года ранее, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Матери, родившие и воспитавшие троих детей до 8 лет, имеют право на досрочную пенсию, на 3 года ранее общеустановленного возраста. Четырех детей - на 4 года ранее", - сказала она. Женщина, которая родила и воспитала пятерых и более детей, может выйти на пенсию в 50 лет, как и мать двоих детей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, заключила парламентарий.

https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html

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общество, светлана бессараб, госдума рф