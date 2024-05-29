https://ria.ru/20240529/pensionerka-1949059864.html
На Камчатке пенсионерке вынесли приговор за "минирование" здания
На Камчатке пенсионерке вынесли приговор за "минирование" здания - РИА Новости, 29.05.2024
На Камчатке пенсионерке вынесли приговор за "минирование" здания
Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному сроку местную пенсионерку, которая, придя в отчаяние от жизненных невзгод, "заминировала" здание... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:57
2024-05-29T09:57
2024-05-29T09:57
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному сроку местную пенсионерку, которая, придя в отчаяние от жизненных невзгод, "заминировала" здание правительства края, сообщила пресс-служба суда. "Суд вынес решение по делу женщины, "заминировавшей" здание администрации. Изучив все представленные доказательства, суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Установлено, что 16 июня 2023 года жительница Петропавловска-Камчатского 1952 года рождения позвонила на единый номер региональной информационно-справочной службы по Камчатскому краю "122" и сообщила заведомо ложную информацию об акте терроризма, а именно о готовящемся взрыве в здании правительства Камчатского края. Работа учреждения была прекращена и возобновлена только после проверки помещений спецслужбами. "Как пояснила подсудимая, она совершила указанные действия, находясь в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Являясь пенсионеркой, имея ряд тяжелых хронических заболеваний и тратя на жизненно необходимые лекарства значительную часть своих средств, она, всю жизнь прожив на Камчатке и имея звание ветерана труда, не может себе позволить купить продукты питания, цены на которые весьма высоки", - сообщает пресс-служба. Свою вину женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.
https://ria.ru/20240402/arest-1937243610.html
https://ria.ru/20240424/srok-1941926094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Россия
На Камчатке пенсионерке вынесли приговор за "минирование" здания
На Камчатке пенсионерка получила условный срок за "минирование" здания
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному сроку местную пенсионерку, которая, придя в отчаяние от жизненных невзгод, "заминировала" здание правительства края, сообщила пресс-служба суда.
"Суд вынес решение по делу женщины, "заминировавшей" здание администрации. Изучив все представленные доказательства, суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ
назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Установлено, что 16 июня 2023 года жительница Петропавловска-Камчатского 1952 года рождения позвонила на единый номер региональной информационно-справочной службы по Камчатскому краю
"122" и сообщила заведомо ложную информацию об акте терроризма, а именно о готовящемся взрыве в здании правительства Камчатского края. Работа учреждения была прекращена и возобновлена только после проверки помещений спецслужбами.
"Как пояснила подсудимая, она совершила указанные действия, находясь в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Являясь пенсионеркой, имея ряд тяжелых хронических заболеваний и тратя на жизненно необходимые лекарства значительную часть своих средств, она, всю жизнь прожив на Камчатке и имея звание ветерана труда, не может себе позволить купить продукты питания, цены на которые весьма высоки", - сообщает пресс-служба.
Свою вину женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.