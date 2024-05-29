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Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей - РИА Новости, 29.05.2024
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13:54 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/pavodok-1949116382.html
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей - РИА Новости, 29.05.2024
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:54
2024-05-29T13:54
россия
денис паслер
владимир путин
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7 миллиардов рублей материальной помощи. "В материалах, которые у вас, это тоже есть: почти 90% (заявлений от пострадавших жителей – ред.) уже рассмотрено, деньги перечислены – более семи миллиардов рублей. Эту работу мы продолжаем и по инфраструктуре практически завершили ее. И по газу, и по воде, и по электроэнергии, и по дорогам все уже близко к 100%", - сказал Паслер на встрече с главой государства.
https://ria.ru/20240529/putin-1949111258.html
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россия, денис паслер, владимир путин, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей

Власти Оренбуржья выплатили более семи миллиардов рублей пострадавшим от паводка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7 миллиардов рублей материальной помощи.
"В материалах, которые у вас, это тоже есть: почти 90% (заявлений от пострадавших жителей – ред.) уже рассмотрено, деньги перечислены – более семи миллиардов рублей. Эту работу мы продолжаем и по инфраструктуре практически завершили ее. И по газу, и по воде, и по электроэнергии, и по дорогам все уже близко к 100%", - сказал Паслер на встрече с главой государства.
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РоссияДенис ПаслерВладимир ПутинНаводнения в России — 2024Оренбургская область
 
 
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