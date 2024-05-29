https://ria.ru/20240529/pavodok-1949116382.html
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей - РИА Новости, 29.05.2024
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:54
2024-05-29T13:54
2024-05-29T13:54
россия
денис паслер
владимир путин
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_de445efefda691a603c78da3e14a71de.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7 миллиардов рублей материальной помощи. "В материалах, которые у вас, это тоже есть: почти 90% (заявлений от пострадавших жителей – ред.) уже рассмотрено, деньги перечислены – более семи миллиардов рублей. Эту работу мы продолжаем и по инфраструктуре практически завершили ее. И по газу, и по воде, и по электроэнергии, и по дорогам все уже близко к 100%", - сказал Паслер на встрече с главой государства.
https://ria.ru/20240529/putin-1949111258.html
россия
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_81268c886badd8fd2b7220c9411b4e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис паслер, владимир путин, наводнения в россии — 2024, оренбургская область
Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей
Власти Оренбуржья выплатили более семи миллиардов рублей пострадавшим от паводка