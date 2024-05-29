https://ria.ru/20240529/pavodok-1949116382.html

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей - РИА Новости, 29.05.2024

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье получили более семи миллиардов рублей

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:54

2024-05-29T13:54

2024-05-29T13:54

россия

денис паслер

владимир путин

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пострадавшие от паводка жители региона уже получили более 7 миллиардов рублей материальной помощи. "В материалах, которые у вас, это тоже есть: почти 90% (заявлений от пострадавших жителей – ред.) уже рассмотрено, деньги перечислены – более семи миллиардов рублей. Эту работу мы продолжаем и по инфраструктуре практически завершили ее. И по газу, и по воде, и по электроэнергии, и по дорогам все уже близко к 100%", - сказал Паслер на встрече с главой государства.

https://ria.ru/20240529/putin-1949111258.html

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россия, денис паслер, владимир путин, наводнения в россии — 2024, оренбургская область