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Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка - РИА Новости, 29.05.2024
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13:27 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/pavodok-1949109788.html
Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка
Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка - РИА Новости, 29.05.2024
Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера напрямую обращаться к нему по всем возникающим вопросам, связанным с... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:27
2024-05-29T13:27
политика
россия
оренбургская область
владимир путин
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера напрямую обращаться к нему по всем возникающим вопросам, связанным с ликвидацией последствий паводка в регионе. Президент в среду провел в Кремле встречу с главой региона, обсуждалась тема восстановления после паводков в области. "Если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, сразу же, не тяните... Прямо обращайтесь, ладно?", - обратился Путин к главе региона.
https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html
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политика, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Политика, Россия, Оренбургская область, Владимир Путин, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка

Путин попросил Паслера напрямую обсуждать с ним восстановление после паводка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера напрямую обращаться к нему по всем возникающим вопросам, связанным с ликвидацией последствий паводка в регионе.
Президент в среду провел в Кремле встречу с главой региона, обсуждалась тема восстановления после паводков в области.
"Если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, сразу же, не тяните... Прямо обращайтесь, ладно?", - обратился Путин к главе региона.
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