https://ria.ru/20240529/pavodok-1949109788.html

Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка

Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка - РИА Новости, 29.05.2024

Путин попросил Паслера напрямую обращаться к нему по вопросам паводка

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера напрямую обращаться к нему по всем возникающим вопросам, связанным с... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:27

2024-05-29T13:27

2024-05-29T13:27

политика

россия

оренбургская область

владимир путин

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Оренбургской области Дениса Паслера напрямую обращаться к нему по всем возникающим вопросам, связанным с ликвидацией последствий паводка в регионе. Президент в среду провел в Кремле встречу с главой региона, обсуждалась тема восстановления после паводков в области. "Если на уровне правительства будут какие-то вопросы возникать дополнительные, сразу говорите мне об этом, сразу же, не тяните... Прямо обращайтесь, ладно?", - обратился Путин к главе региона.

https://ria.ru/20240411/pavodki-1939402442.html

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оренбургская область

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Варвара Скокшина

политика, россия, оренбургская область, владимир путин, денис паслер, наводнения в россии — 2024