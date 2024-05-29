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Луценко: Вологодчина готова к началу летней оздоровительной кампании - РИА Новости, 29.05.2024
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Вологодская область
 
17:33 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ozdorovlenie-1949182355.html
Луценко: Вологодчина готова к началу летней оздоровительной кампании
Луценко: Вологодчина готова к началу летней оздоровительной кампании - РИА Новости, 29.05.2024
Луценко: Вологодчина готова к началу летней оздоровительной кампании
Вологодская область готова к началу летней оздоровительной кампании, все детские лагеря приведены в порядок, сообщил председатель Законодательного Собрания... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T17:33
2024-05-29T17:33
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вологодская область готова к началу летней оздоровительной кампании, все детские лагеря приведены в порядок, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко."Вологодская область готова к началу летней оздоровительной кампании. Этому предшествовала большая работа. Лагеря были приведены в порядок, привлечено около пяти тысяч специалистов для занятий с детьми. Важно и то, что проведен комплекс работ по обеспечению безопасного пребывания детей в лагерях, в том числе антитеррористической защищенности. Уверен, что оздоровительная кампания в этом году пройдет отлично, а в сентябре дети, отдохнувшие и окрепшие, вернутся к занятиям в школах", - цитирует пресс-служба регионального парламента Луценко.Заявление прозвучало на заседании, во время которого заместитель губернатора Александр Ершов подвел итоги предыдущей летней оздоровительной кампании и рассказал об организации детского отдыха в текущем году.По его словам, 117 тысяч детей было охвачено различными формами отдыха в 2023 году, из них 32 тысячи посетили летние лагеря внутри региона, еще 3 тысячи – за его пределами. 4,8 тысячи детей были трудоустроены. Бюджет оздоровительной кампании составил почти 800 миллионов рублей."В текущем году планируем сохранить охват детей на уровне 2023 года. До 5,1 тысячи будет увеличено количество трудоустроенных ребят. Бюджет оздоровительной кампании составит 1,18 миллиарда рублей, что значительно выше уровня предыдущего года. В этом году нам выделены федеральные средства на возведение модульных конструкций и проведение ремонтов в загородных лагерях", - сообщил Ершов.В большинстве лагерей подготовительные работы к приему детей завершаются или уже завершены. Выполнена акарицидная обработка территорий, проводятся проверочные мероприятия. По словам заместителя губернатора, главная задача – обеспечить безопасность отдыха детей.На укрепление материальной базы семи загородных лагерей выделено почти 27 миллионов рублей. В следующем году эта сумма может быть увеличена, поскольку есть высокая потребность в проведении ремонтных работ и переоснащении мест отдыха.Особое внимание уделяется детям из семей военнослужащих. Более 1,5 тысячи детей подали заявки на различные формы отдыха. Все путевки предоставляются бесплатно. Также регион примет 750 детей из Алчевска (ЛНР). Первые 100 человек посетят лагерь "Импульс" уже в начале июня. Ранее, в начале апреля, в Вологодскую область на отдых отправились школьники из Белгородской области. Прорабатывается возможность принять дополнительно 200 детей.
https://ria.ru/20240319/studenty-1934275152.html
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: Вологодчина готова к началу летней оздоровительной кампании

© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрание Вологодской областиАндрей Луценко
Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : Пресс-служба Законодательного Собрание Вологодской области
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вологодская область готова к началу летней оздоровительной кампании, все детские лагеря приведены в порядок, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко.
"Вологодская область готова к началу летней оздоровительной кампании. Этому предшествовала большая работа. Лагеря были приведены в порядок, привлечено около пяти тысяч специалистов для занятий с детьми. Важно и то, что проведен комплекс работ по обеспечению безопасного пребывания детей в лагерях, в том числе антитеррористической защищенности. Уверен, что оздоровительная кампания в этом году пройдет отлично, а в сентябре дети, отдохнувшие и окрепшие, вернутся к занятиям в школах", - цитирует пресс-служба регионального парламента Луценко.
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Заявление прозвучало на заседании, во время которого заместитель губернатора Александр Ершов подвел итоги предыдущей летней оздоровительной кампании и рассказал об организации детского отдыха в текущем году.
По его словам, 117 тысяч детей было охвачено различными формами отдыха в 2023 году, из них 32 тысячи посетили летние лагеря внутри региона, еще 3 тысячи – за его пределами. 4,8 тысячи детей были трудоустроены. Бюджет оздоровительной кампании составил почти 800 миллионов рублей.
"В текущем году планируем сохранить охват детей на уровне 2023 года. До 5,1 тысячи будет увеличено количество трудоустроенных ребят. Бюджет оздоровительной кампании составит 1,18 миллиарда рублей, что значительно выше уровня предыдущего года. В этом году нам выделены федеральные средства на возведение модульных конструкций и проведение ремонтов в загородных лагерях", - сообщил Ершов.
В большинстве лагерей подготовительные работы к приему детей завершаются или уже завершены. Выполнена акарицидная обработка территорий, проводятся проверочные мероприятия. По словам заместителя губернатора, главная задача – обеспечить безопасность отдыха детей.
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На укрепление материальной базы семи загородных лагерей выделено почти 27 миллионов рублей. В следующем году эта сумма может быть увеличена, поскольку есть высокая потребность в проведении ремонтных работ и переоснащении мест отдыха.
Особое внимание уделяется детям из семей военнослужащих. Более 1,5 тысячи детей подали заявки на различные формы отдыха. Все путевки предоставляются бесплатно. Также регион примет 750 детей из Алчевска (ЛНР). Первые 100 человек посетят лагерь "Импульс" уже в начале июня. Ранее, в начале апреля, в Вологодскую область на отдых отправились школьники из Белгородской области. Прорабатывается возможность принять дополнительно 200 детей.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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