Отделку завершают в здании Тамбовского музыкально-педагогического института
CC BY-SA 4.0 / Правительство Тамбовской области (cropped) / Здание Тамбовского музыкально-педагогического института
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В здании главного корпуса Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова продолжается капитальный ремонт, отделочные работы подходят к концу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, полностью завершены работы по замене кровли, оконных заполнений и всех инженерных систем, устройству вертикальной и отсечной гидроизоляции, ремонту перекрытий.
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Заключен контракт на воссоздание исторического козырька здания – навес с опорными стойками из чугунного литья и стальными коваными решетками с растительным орнаментом. На это из бюджета Тамбовской области выделили почти 9,6 миллиона рублей. Кроме самой конструкции будет смонтирована ее подсветка.
В соответствии с поручением главы региона Максима Егорова готовятся различные варианты благоустройства территории вокруг здания.
"В начале прошлого века работу училища инспектировал сам Сергей Рахманинов. В Год семьи мы восстановим эту жемчужину нашей культуры и архитектуры, чтобы молодые музыканты черпали в этих исторических стенах не только знания, но и вдохновение", - цитирует пресс-служба Егорова.
Капитальный ремонт исторического здания начался в 2022 году. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились по объективным причинам. В этом году подрядчик обещает сдать объект.
Музыкально-педагогический институт имени Рахманинова — один из старейших музыкальных вузов России, где учились прекрасные музыканты и проводятся концерты, фестивали. Главный корпус является объектом культурного наследия регионального значения, который расположен на центральной улице Тамбова. Здание построено в 1903 году по проекту архитектора Феофила Свирчевского и является незаурядным образцом периода поздней эклектики и раннего модерна.
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