https://ria.ru/20240529/otdelka-1949159847.html

Отделку завершают в здании Тамбовского музыкально-педагогического института

Отделку завершают в здании Тамбовского музыкально-педагогического института - РИА Новости, 29.05.2024

Отделку завершают в здании Тамбовского музыкально-педагогического института

В здании главного корпуса Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова продолжается капитальный ремонт, отделочные... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:58

2024-05-29T15:58

2024-05-29T15:58

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В здании главного корпуса Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова продолжается капитальный ремонт, отделочные работы подходят к концу, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме того, полностью завершены работы по замене кровли, оконных заполнений и всех инженерных систем, устройству вертикальной и отсечной гидроизоляции, ремонту перекрытий.Заключен контракт на воссоздание исторического козырька здания – навес с опорными стойками из чугунного литья и стальными коваными решетками с растительным орнаментом. На это из бюджета Тамбовской области выделили почти 9,6 миллиона рублей. Кроме самой конструкции будет смонтирована ее подсветка.В соответствии с поручением главы региона Максима Егорова готовятся различные варианты благоустройства территории вокруг здания."В начале прошлого века работу училища инспектировал сам Сергей Рахманинов. В Год семьи мы восстановим эту жемчужину нашей культуры и архитектуры, чтобы молодые музыканты черпали в этих исторических стенах не только знания, но и вдохновение", - цитирует пресс-служба Егорова.Капитальный ремонт исторического здания начался в 2022 году. Несколько раз сроки сдачи объекта переносились по объективным причинам. В этом году подрядчик обещает сдать объект.Музыкально-педагогический институт имени Рахманинова — один из старейших музыкальных вузов России, где учились прекрасные музыканты и проводятся концерты, фестивали. Главный корпус является объектом культурного наследия регионального значения, который расположен на центральной улице Тамбова. Здание построено в 1903 году по проекту архитектора Феофила Свирчевского и является незаурядным образцом периода поздней эклектики и раннего модерна.

https://ria.ru/20231224/tambov-1917772406.html

https://ria.ru/20231221/vdnkh-1917285115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров, россия, тамбов